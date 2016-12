NRK: Medaljevinnere fra OL suspendert

ANNONSE

Torsdag avslørte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at to skiskyttere fra Russland er ilagt utestengelse. De to utøverne er foreløpig ikke navngitt.

Ifølge NRK handler der om utøvere som ikke har vært involvert i dopingsaker tidligere. Begge skal ha vunnet medaljer i Sotsji-OL i 2014, men har lagt opp siden da.

Suspensjonene kommer etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har åpnet disiplinærsaker mot de nevnte to skiskytterne, informerte IBU i pressemeldingen som fulgte torsdagens ekstraordinære styremøte.

29 andre utøvere blir også etterforsket.

(artikkelen fortsetter under bildet)

UTELUKKET: To skiskyttere fra Russland er utestengt. Bildet er fra en konkurranse i Östersund og er kun ment som et illustrasjonsfoto. Utøvere på bildet er ikke beviselig koblet til saken.

Samtidig meldte IBU-styret at Russlands skiskytterforbund har gitt ifra seg arrangøransvaret for verdenscuprennene i Tjumen i mars. Det samme gjelder vinterens ungdoms-VM og junior-VM.

De sistnevnte mesterskapene skulle etter planen foregå i Ostrov i februar.

Truet med boikott



Beslutningene kommer etter avsløringer om systematisk russisk dopingbruk i kjølvannet av McLaren-rapporten.

Russland er blitt truet med boikott av rennene fra andre nasjoner. Verdens beste skiskytter, franske Martin Fourcade, har vært blant dem som varslet boikott etter dopingrapporten.

McLaren-avsløringene gjelder utøvere fra en rekke ulike idretter i Russland.

- Jeg var redd for at alle våre utøvere skulle bli nektet å konkurrere. Heldigvis slapp vi det, sier det russiske IBU-styremedlemmet Alexander Tikhonov til nyhetsbyrået Tass.

Nye arrangørsteder for de nevnte rennene og mesterskapene som skulle foregå i Russland blir bestemt seinere, opplyser IBU.

Presidenten: - Viktig



- Dette er et viktig førstesteg fra Russlands skiskytterforbund for å vise IBU og idrettsverden at den nåværende situasjonen tas på alvor. Dette tillater at det internasjonale skiskyttermiljøet nå kan konsentrere seg om skiskyting i disse rennene, uttaler IBU-president Anders Besseberg.

Den norske presidenten påpeker videre at IBU har nulltoleranse for doping og at antidopingarbeidet er en av forbundets viktigste oppgaver.

- Alle utøvere fortjener at vi unngår at det blir kastet skygger over prestasjonene deres, og at de kan konkurrere uten å tvile. De må kunne konsentrere seg helt og fullt om det sportslige, fortsetter Besseberg.

Også skøyterenn flyttes



Seinere torsdag ble det kjent at også verdenscupløpene på skøyter i russiske Tsjeljabinsk er tatt ifra arrangøren.

Også her skal begrunnelsen være opplysningene fra McLaren-rapporten.

Løpene i Tsjeljabinsk skulle avholdes helgen 10.-12. mars, men Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) har besluttet at de ikke kan gjennomføres der, melder NTB.