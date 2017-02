Stor skuffelse for skiskytterherrene

ANNONSE

Det var store forventninger til det norske stafettlaget i skiskyting i forkant av lørdagens renn.

Dessverre ble løpet en stor skuffelse. Laget, som bestod av Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. skuffet stort og havnet til slutt helt nede på åttendeplass.

Seieren gikk til Russland, mens Frankrike tok sølvet. Østerrike kom inn til bronse på hjemmebane.

Bjørndalen skuffet

Ole Einar Bjørndalen skuffet på den første etappen. Veteranen gikk bra fra start, og skjøt fullt på liggende skyting. Ut på andrerunden begynte svakhetstegnene å komme, og på stående skyting måtte 43-åringen ta i bruk to ekstraskudd.

Dermed vekslet han drøye halvminuttet bak ledende Tyskland. Ut på andre etappe gikk Emil Hegle Svendsen for Norge.

Heller ikke for Svendsen klaffet det. Han måtte ta i bruk ett ekstraskudd på liggende skyting, og fyllte på stående. I sporet gikk deg dog seint, og det var hele 44,5 sekunder opp til Frankrike da Tarjei Bø tok fatt på nest siste etappe.

- Det var tungt. Formen har ikke blitt noe bedre side sist. Heldigvis ble det bare ett ekstraskudd, oppsummerer Svendsen til NRK etter sin etappe.

Strafferunde

Også Bø åpnet bra, og fylte på liggende skyting. Inn til stående lå han 35 sekunder bak teten. Dessverre for storebror Bø, ble det helsprekk. Fire bom førte til at 28-åringen måtte ut i strafferunde, og medaljehåpet brast for det norske laget.

Bø vekslet til siste etappe hele 1.22,7 bak russerne i tet.

- Det var dårlig. Det var masse bra, men når jeg sprekker sånn, blir det katastrofalt. Jeg kommer inn og har planen klar, men når jeg stiller meg opp, forsvinner det litt for meg. Jeg var plutselig halvveis, og da hadde jeg to bom. Da var det for seint, forteller Bø om sin etappe.

Dermed var forutsetningene håpløse for lillebror Johannes Thingnes Bø på Norges sisteetappe. Han skjøt to bom, og gikk Norge inn til en åttendeplass. Avstanden opp til tet var til slutt 2 minutter og 22 sekunder.