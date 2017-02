Thingnes Bø: – Dette er formel 1

ANNONSE

Lørdag ligger det sprintmedaljer i potten i Hochfilzen. Dem har Thingnes Bø allerede én av – i gull. Under VM i finske Kontiolahti for to år siden gikk han helt til topps.

Lørdag har han absolutt sjansen til å kopiere den prestasjonen, men da må ståendeskytingen løses langt bedre enn på torsdagens blandede stafett. Der ble det strafferunde tross tre ekstraskudd.

23-åringen dvelte ikke lenge ved den nedturen.

– Jeg har gravd meg mer ned etter andre skirenn. Etter stafetten hadde jeg bare lyst til å gå sprint allerede fredag. Jeg har bare lyst til å gå flere renn, for jeg synes det er kjempeartig å gå renn om dagen, sier Thingnes Bø til NTB.

Oppgaven som nå venter beskriver han slik:

– Dette er den verste distansen. Du må i kjelleren fra første stavtak. Det er formel 1 i sporet, og skytingen blir nøkkelen.

Ved siden av Thingnes Bø har fire andre norske løpere blitt verdensmestere i sprint: Eirik Kvalfoss (1982, 1983), Frode Andresen (2000), Ole Einar Bjørndalen (2003, 2005, 2007, 2009) og Emil Hegle Svendsen (2013).

Svendsen innledet på sin side Hochfilzen-VM med en sterk stafettetappe. Det gir grunn til optimisme foran lørdagens sprint.

– Det føltes middels i sporet, men tiden var likevel bra. Og på skytingen hadde jeg kontroll, sa han.

Trønderen har også tro på at lagkamerat Thingnes Bø revansjerer seg kraftig.

– Johannes slår ofte tilbake når han har gjort et dårlig løp, så vi får håpe han gjør det nå også, sier han.

