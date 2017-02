Thingnes Bø forlenget medaljerekken

ANNONSE

23-åringen var kun sju tideler unna gullet i Hochfilzen lørdag. Det ergret naturlig nok VM-håpet, men sølvmedaljen smakte samtidig godt for mannen som sjelden skuffer i mesterskap.

Thingnes Bø har kun gått to VM tidligere i karrieren. I begge har han blitt individuell verdensmester.

– Vi får feire sølvet nå, så kommer gullet senere, smilte 23-åringen lda medaljen ble feiret med champagne, kake og fyrverkeri i den norske leiren på Edelsweis Hotel lørdag kveld.

Medalje siden 1997

Thingnes Bøs sølvmedalje bidro til å opprettholde Norges kruttsterke sprintstatistikk på herresiden i VM-sammenheng. Sist det ikke ble minst én norsk medalje på distansen var helt tilbake i 1997.

I de 15. siste verdensmesterskapene har det blitt norsk medaljejubel på det Thingnes Bø selv kaller skiskytingens formel 1-distanse.

Søndag fortsetter medaljejakten på jaktstarten. Der er naturlig nok stryningen medaljekandidat igjen. 23-åringen går ut sammen med den tyske sprintmesteren Benedikt Doll, og bak jakter blant andre Martin Fourcade.

– Arbeidsoppgavene er enkle fram til første skyting. Da handler det om å gå fort og holde avstanden til de bak. Gudene vet hva som skjer etter det, sa Thingnes Bø lørdag kveld om utfordringen som venter.

To jaktstart-mestere

De norske herreløperne har sjelden gått tomhendte fra en VM-jaktstart. Etter at jaktstarten ble innført som VM-øvelse i 1997 har seierspallen vært uten norsk innslag kun fire ganger.

Sist det skjedde var i tyske Ruhpolding i 2012. Da vant Martin Fourcade foran svenske Carl Johan Bergman og russiske Anton Sjipulin.

Totalt har det blitt 15 norske jaktstart-medaljer i VM. Ole Einar Bjørndalen er også her kongen med fire gull, to sølv og to bronser. Gullene kom på rekke og rad fra 2005 til 2009.

Emil Hegle Svendsen er Norges andre verdensmester på distansen. Trønderen vant jaktstarten i tsjekkiske Nove Mesto i 2013, men klarer neppe å kopiere det søndag. Etter lørdagens sprintkollaps er det usikkert om trønderen i det hele tatt kommer til start.

Ole Einar Bjørndalen går derimot ut på jaktstarten som nummer åtte, og har snaue 40 sekunder fram til teten. Tarjei Bø er seks plasser og ti sekunder lenger bak i køen. Begge ser muligheter.

– Det er et bra utgangspunkt. Det er veldig tett, og jeg er vel en strafferunde bak Fourcade på bronseplass. Det blir et rotterace, og mange er nok veldig revansjesugne etter mye dårlig skyting i dag. Jeg tror at vi får se verdensklasse-løp fra veldig mange på jaktstarten, spår Tarjei Bø.

