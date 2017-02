VM-sølv til Johannes Thingnes Bø

ANNONSE

Johannes Thingnes Bø gikk inn til sølv på sprinten under VM i skiskyting lørdag ettermiddag. Nordmannen skjøt feilfritt på begge skytinger.

Thingnes Bø var blant de med høyt startnummer og viste tidlig i løpet at han holdt god fart. Da skuddene også satt, kjempet han om gullet.

- Kjedelig



Men gullet glapp akkurat for Bø. I mål var han marginale 0,7 sekunder bak tyske Benedict Doll. Tyskeren skjøt også feilfritt.

- Det er så vidt jeg klarer å stå her. Det er kjedelig å tape gullet, selvfølgelig, men jeg var helt ferdig. Jeg hadde ingen energi de siste to kilometerne. Jeg var helt ferdig, sa Bø til NRK.

- Jeg synes synd på ham. Jeg så han ga absolutt alt han hadde. dette er forferdelig tungt for ham, og meg, sa storebror Tarjei Bø til NRK.

Dette betyr at Thingnes Bø har et godt utgangspunkt før jaktstarten. Der går han ut rett i ryggen på den tyske gullvinneren.

Ole Einar Bjørndalen leverte også et godt løp på lørdagens sprint og pådro seg kun én bom, men i sporet gikk det ikke like fort for veteranen.

Bjørndalen ble til slutt nummer åtte.

- Det var okay, det var det. Jeg trodde jeg hadde gått bedre sisterunden, men bdet var edre enn før i år, sa Bjørndalen til NRK etter målgang.

Bronse til Fourcade



Franske Martin Fourcade var favoritt før rennet, men skjøt én bom på både liggende og stående og endte dermed på bronseplass.

Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen gikk også for Norge, men ingen av de to klarte å blande seg inn i tetkampen denne gangen.

Tarjei Bø ble nummer 14, mens en helt utslått Emil Hegle Svendsen endte helt nede på en 36.-plass.