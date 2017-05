Skjelbred trolig ferdig for sesongen

ANNONSE

Per Ciljan Skjelbred har trolig spilt sin siste kamp for Hertha Berlin denne sesongen.

Det bekreftet Hertha-trener Paul Dardai da han møtte pressen dagen etter 1-4-tapet for serietoer Leipzig.

- Vi frykter at sesongen er over for Skjelbred, sa Dardai ifølge den tyske hovedstadsklubbens Twitter-konto.

Skjelbred var som vanlig med i Herthas startoppstilling til lørdagens kamp, men måtte byttes ut med skade etter en drøy time. Det er ikke kjent hva slags skade det dreier seg om.

To kamper gjenstår av årets Bundesliga for Hertha. Skjelbred, Rune Jarstein og lagkameratene kjemper en innbitt kamp for å sikre seg plass i neste sesongs europaliga. Lag nummer fem og seks på tabellen havner i utgangspunktet der.

Hertha er i øyeblikket nummer fem, men kun tre poeng skiller ned til Borussia Mönchengladbach fire plasser lenger ned.

Hovedstadsklubben sliter også med skader på flere nøkkelspillere enn vare Skjelbred. Trener Dardai sa søndag at klubben nå er i spillernød.

