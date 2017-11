Skrekkskade for Cuco Martina da Everton ble slått ut av Europa League

Forsvareren ble liggende etter å ha falt forkjært i den første omgangen.

LYON - EVERTON 3-0

Det ble en ny nedtur for Everton i Europa League som tapte 0-3 borte mot Lyon. Torsdagens tap betyr dermed at de blåkledde fra Merseyside er slått ut av årets Europa League.

Bertrand Traoré, Houssem Aouar og Memphis Depays scoringer i den andre omgangen ble tungen på vektskålen for hjemmelaget. Det var likevel en annen situasjon som overskygget resultatet.

Cuco Martina ble liggnede etter en duell med Maxwel Cornet, der Everton-forsvareren landet på nakken. Det tok flere minutter før han ble båret av banen.

- Det er ekkelt å se på, rett og slett, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem da bildene av situasjonen på ny rullet over skjermen. Det er fortsatt uvisst hvor alvorlig skaden til Martina er.

Martinas skade og kveldens tap bare understreker en elendig aften for Everton. David Unsworth og hans gutter er slått ut av Europa League med to kamper igjen i gruppespillet.

Lyon står med åtte poeng etter fire kamper spilt, hvilket er samme poengsum gruppeleder Atalanta. Italienerne har bedre målforskjell, til tross for å ha spilt 1-1 borte mot kypriotiske Apollon Limassol torsdag.

- Han lå helt livløs



Det skulle ta lang tid før de virkelige store sjansene fant sted på Parc Olympique Lyonnais, men det var hjemmelaget som kom best i gang mot Everton.

Trioen Bertrand Traoré, Nabil Fékir og Memphis Depay terroriserte tidvis Everton-forsvaret, og etter 23 minutter spilt fant Depay en umarkert Traoré inne i Everton-boksen.

Innlegg var godt, men Everton-keeper Jordan Pickford fikk klasket unna. Fékirs forsøk på retur truet aldri målet til den unge burvokteren.

Depay fikk muligheten til å skyte fra 30 meter på et frispark i det 36. minutt. Pickford hadde god kontroll, men måtte kontrollere ballen over sin tverrligger.

Omgangens store hendelse skulle dog være av det sørgelig slaget, for i det 38. minutt ble Everton-forsvarer Cuco Martina liggende livløs etter å ha falt på nakken etter en duell med Maxwel Cornet.

- Det viktigste er at det går bra med Martina. Han lå helt livløs og rørte ikke mye på seg rett etter at han falt, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem, mens Martina fikk hjelp.

Mannen fra Curacao kviknet heldigvis til, men det skulle ta flere minutter før hjelpemannskapet fikk lagt Martina stabilt, og løftet han av banen.

Dommeren la til hele syv minutter i den første omgangen, og det var hjemmelaget som fortsatte å suse på. Spesielt Depay virket å være giftig foran målet.

FEIRING: Lyon kunne feire de tre poengene mot Everton i Europa League.

Den tidligere Manchester United-angriperen fant brasilianske Marcelo med en godt slått corner. Dessverre for Lyon fikk han ikke styrt headingen din på mål.

Depay var igjen på farten godt inne i den tillagte tiden da han spilte fri Traoré på rundt 20 meter. Angriperens skudd ble likevel håndtert av en patent Pickford.

Det stod 0-0 etter de første 45 minuttene av en kamp som på mange måter virket preget av Martinas grusomme skade.

Ny nedtur



Everton suste i gang i den andre omgangen, og under minuttet var spilt da de rullet opp et flott angrep langs venstresiden. Ballen falt til slutt perfekt ned for Idrissa Gueye.

Senegaleseren fikk avsluttet, men kun en fabelaktig redning av keeper Anthony Lopes stoppet gjestene fra å ta ledelsen i det 46. minutt.

Fékir gikk i bakken inne i Everton-boksen da han ble felt av Mason Holgate i det 55. minutt. Dommer Orel Grinfeld tok en lang titt på situasjonen før han vinket Fékir opp på beina.

Everton tok seg voldsomt opp i den andre omgangen, og Gylfi Sigurdsson var nære på ved å gi bortelaget ledelsen like før timen spilt. Ademola Lookman fikk kranglet med seg ballen, og spilte islendingen på første stolpe. En kjapp Lopes fikk avverget situasjonen.

Det var likevel hjemmelaget som først skulle få hull på byllen. Traore ble nemlig spilt fri, dro vekk keeper Pickford og plasserte ballen i det åpne nettet for Lyon.

SKUFFELSE: Det var ikke mye grunn til å smile for Gylfi Sigurdsson, Morgan Schneiderlin og resten av Everton-gutta.

Cornet hadde muligheten til å doble ledelsen da ballen falt perfekt ned for ham i det 71. minutt. Skuddforsøket seilet like til side for Pickfords lengste stolpe.

Vondt skulle bli verre for Everton, for i det 76. minuttvar Depay uselvisk da han la ballen ned til innbytter Houssem Aouar. 19-åringen fikk æren av å sette inn 2-0 for hjemmelaget.

Og da man ikke trodde ting kunne bli stort verre for Everton pådro Schneiderlin seg sitt andre gule kort ti minutter før full tid. Dermed måtte David Unsworths menn fullføre kampen med ti spillere.

Depay spilte en fantastisk kamp for hjemmelaget og i det 89. minutt fikk han æren av å sette inn 3-0 på en heading etter et fantastisk innlegg fra Jordan Ferri.

- Everton er ferdige, rett og slett, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem da ballen sang i nettet for tredje gang bak keeper Pickford.

Det skulle ikke bli flere scoringer på Parc Olympique Lyonnais denne kvelden. 2-0-seier til Lyon betyr likevel at Everton er slått ut av årets utgave av Europa League.

