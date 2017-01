Skuffende norsk dag i Kitzbühel

ANNONSE

Saken oppdateres

Det ble ingen god dag i den legendarisk utforbakken i Kitzbühel for de norske gutta. Pallen glapp for både Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud.

Førstnevnte kom dårlig ut og bommet på et par av de første svingene, og underveis måtte han se seg tape terreng i tetkampen. I mål var Aamodt Kilde nummer 12. Jansrud, på sin side, var nummer 17 etter de første 20.

- Det er ikke muligheter for noen topplassering i dag. Begge de norske gutta med rufs og ingen perfekte runder. Det var skuffende, sa NRK-kommentator Andreas Toft.

Den som så ut til å takle forholdene best var italienske Dominik Paris. 27-åringen suste inn til tiden 1:55.01. Til slutt kunne han strekke armene i været som vinner av lørdagens utforrenn i Kitzbühel.

- Det virket som han hadde dagen i dag. Han var helt rå og fikk ting til å gå. For min del gikk det ikke, i første porten allerede fant jeg ut at det ikke fungerte. Man må bare ta seg den erfaringen, sa Aamodt Kilde til NRK etter rennet.

Det ble en frustrerende dag for Kjetil Jansrud som gikk offensivt til verks i kampen mot daværende Peter Fill, men mot slutten begynte feilene å hope seg opp for nordmannen.

Mot slutten fikk han et skikkelig slag på skiene som ødela alle sjanser for en mulig pallplass. Dermed endte han nesten to sekunder bak daværende leder Fill med tiden 1:57.19.

- Jeg synes jeg kjører bedre nå enn på trening. Dessverre har jeg et par blundere. Det er vanskelig å analysere, men dette er noe helt annet. Jeg kjører med litt mindre kontroll. I dag er det mest jeg som ikke får det til, sa Kjetil Jansrud til NRK, som mente at forholdene ikke helt var til hans vinning.

Beat Feuz lå an til å virkelig sette standarden da han kjørte feilfritt i store deler av den fryktinngytende bakken. Dessverre for sveitseren gjorde han en feil mot slutten og havnet i sikkerhetsnettet på siden av løypen.

En annen av lørdagens store favoritter, Max Franz, fikk det heller ikke til å stemme. I en av svingene så slo skiene såpass at den falt av skoen. Dermed var vinneren av sist verdenscuprnn (fra Val Gardena) også slått ut.