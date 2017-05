Skuffende sesongavslutning for Ødegaard og Heerenveen

ANNONSE

Martin Ødegaard og Heerenveen tapte 2-0 hjemme mot NEC Nijmegen, og ender dermed på niendeplass i den nederlandske Æresdivisjonen denne sesongen.

Heerenveen kan fortsatt se frem til Europaliga-kvalifisering da Twente er utestengt fra spill i Europa (endte på 7.plass), og Vitesse går direkte til Europaligaen etter å ha vunnet cupen.

Arnaut Groeneveld gav bortelaget ledelsen midtveis i den første omgangen, før Taiwo Awoniyis hodestøt sikret NEC alle de tre poengene denne søndagen.

Ødegaard spilte seg inn i kampen, og rullet opp et flott angrep for hjemmelaget i den andre omgangen. Dessverre ebbet det ut i lite. Hans skuddforsøk i det 70. minutt ble også enkelt stoppet av NEC-keeper Joris Delle.

SKUFFENDE NORSK DAG: Det ble ingen jubel for Bersant Celina eller Martin Ødegaard i Nederland.

Norsk seriemester



En som kan smile er Emil Hansson. Hans Feyenoord tok søndag sin første ligatittel i Nederland siden 1998/1999-sesongen. Hansson, som ikke satt på benken for Feyenoord søndag, fikk to innhopp for mesterne i år.

Dirk Kuyt ble den store helten da den gamle storheten vant ligaen. Det tidligere Liverpool-esset scoret alle tre målene i 3-1-seieren over Heracles.

Da betyr Ajax' 3-1-seier borte mot Wilhelm II fint lite. Davinson Sánchz, Davy Klaasen og Kasper Dolberg ordnet målene for Amsterdam-klubben som kan se frem til Europa League-finalen mot Manchester United 24. mai.

Direkte rødt kort



Det ble heller ingen god dag for Jonas Svensson og AZ Alkmaar. Den tidligere Rosenborg-backen fikk direkte rødt kort i det 33. minutt da AZ også tapte sin siste hjemmekamp.

Til tross for 2-3 mot Utrecht kan Svensson og AZ se frem til spill om Europaligaen etter å ha endt på 6.plass med 49 poeng. Det er kun seks poeng ned til Heerenveen og Ødegaard.

Heller ikke Bersant Celina fikk mye å smile for denne søndagen. Drammensgutten ble nemlig byttet ut til pause da også Twente tapte sin siste hjemmekamp for årets sesong.

Groningen sikret seg 5-3-seieren, men for Twente blir det ikke Europaliga uansett. De er nemlig utestengt fra Europaligaen til neste sesong grunnet kluss med overganger fra 2015.