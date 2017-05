Sky Sports: - Manchester United avlo bud på David de Gea fra Real Madrid

ANNONSE

Den engelske nyhetsstasjonen Sky Sports hevder at Manchester United skal ha takket nei til et bud på 60 millioner pund (rundt 650 millioner kroner) for stjernekeeper David de Gea.

Det har i flere sesonger gått rykter om at De Gea skal være på vei til Real Madrid, og dette kan tyde på at den spanske hovedstadsklubben ønsker å sette alle kluter til for å sikre seg 26-åringen.

BREAKING Sky sources report Man Utd have turned down a £60m offer from Real Madrid for David de Gea #SSNHQ pic.twitter.com/AJLKuIXbOE — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) May 31, 2017

Ifølge Sky Sports' egen La Liga-ekspert, Guillem Balagué, er optimismen stor i Madrid-leieren for å endelig sikre seg De Gea som deres nye keeper.

Real think they will get him. I still wonder why would United sell him at all? https://t.co/CAceZcYMjt — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 31, 2017

- Real tror de kommer til å få han. Jeg lurer fortsatt på hvorfor United skulle ville selge i det hele tatt, skriver Balagué på sin Twitter-konto onsdag kveld.

Hadde United godtatt budet ville det gjort spanjolen til tidenes dyreste målvakt. Den rekorden er det Gianluigi Buffon som har da han ble solgt fra Parma til Juventus i 2001 for 33 millioner pund (rundt 350 millioner kroner).

Det har vært knyttet stor spekulasjon hvorvidt De Gea endelig kan være på vei til spansk fotball. Mot slutten av sesongen kunne mye tyde på at United-trener José Mourinho ønsket å tenke nytt da han gav flere muligheter til både andrekeeper Sergio Romero, og tredjekeeper Joel Pereira.

Også i Europa League-finalen ble den spanske landslagskeeperen plassert på benken til fordel for argentinske Romero, hvilket igjen fikk flere til å undre om en overgang for De Gea var nært forestående.

Sommeren 2015 var De Gea kun en treg faksmaskin fra å endelig kunne ikle seg Madrids legendariske trøye. Overgangen mellom United og Madrid var i boks, men registreringen av klubbytte kom inn for sent.

Dermed ble overgangen anullert og De Gea forble i United. Siden signerte spanjolen en ny kontrakt som binder han til Old Trafford frem til 2019. United har også opsjon på å forlenge avtalen frem til 2020.

Flere keepere har blitt nevnt som potensielle erstattere for De Gea, som ankom United fra Atlético Madrid i 2011. En av de nevnte er blant annet den nåværende Atlético-keeperen Jan Oblak.

Mye tyder på at dersom Madrid endelig skal få kloa i Uniteds nummer én så må Madrid-president Florentino Pérez grave dypt i lommene sine.