Arsenal skal være enig med belgiske KAS Eupen om en overgangssum for angrepsspilleren Henry Onyekuru.

Vanligvis velinformerte og pålitelige Sky Sports melder tirsdag kveld at klubbene har vært i samtaler om en overgang for Onyekuru siden i forrige uke.

Nå skal det være enighet om en prislapp på 6,8 millioner pund, tilsvarende rundt 70 millioner norske kroner.

