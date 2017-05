Sky Sports: United avviser at de har lagt inn bud på Kylian Mbappé

ANNONSE

Tirsdag kveld meldte den italienske overgangsguruen Gianluca Di Marzio at Manchester United hadde lagt inn et vanvittig bud på Monacos Kylian Mbappé.

Budet, som skal ha ligget på rundt 72 millioner pund (ca 800 millioner kroner), skal ha blitt avvist av Monaco. Nå er det likevel United sin tur til å avvise.

SkySports melder nemlig at kilder har fortalt dem at den mektige Manchester-klubben ikke skal ha lagt inn bud på den meget talentfulle 18-åringen.

Magisk sesong



Mbappé har hamret inn hele 24 mål for Monaco i alle turneinger denne sesongen, og skal ha interesse fra flere hold. Onsdag kveld kan bli en ny magisk aften da hans Monaco møter Juventus i semifinalen av Champions League.

Mot Borussia Dortmund i kvartfinalen scoret Mbappé to mål på bortebane, før han igjen scoret på hjemmebane mot det tyske storlaget.

Det franske supertalentet, som har blitt sammenlignet med Thierry Henry, har også fått sin landslagsdebut. Da han kom inn mot Luxembourg i mars ble han også tidenes nest yngste til å representere «Les Bleus».

To franskmenn og en colombianer



Manchester United har tidligere gjort avtaler med Monaco. Patrice Evra ble hentet til Manchester i 2006, mens de så sent som i 2015 gjorde Anthony Martial til tidenes dyreste tenåring.

Den gangen skal United ha betalt 36 millioner pund (rundt 400 millioner kroner) for franskmannen. Det er verdt å tro at en overgang for Mbappé vil koste United langt mer.

Manchester United hentet også den nåværende Monaco-kapteinen, Radamel Falcao, på lån før 2014/2015-sesongen. Den colombianske superstjernen scoret kun fire mål under sitt opphold i United.

Overganger, og gjerne av den dyre sorten, er dermed ikke ukjent mellom Manchester United og Monaco.