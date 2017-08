Slik reagerer svensk media på Therese Johaugs dom

Kommentator slår hardt fra seg.

Tirsdag ble det klart at Therese Johaug utestenges i 18 måneder, og går dermed glipp av neste vinters OL. Bestemmelsen ble tatt i Idrettens voldgiftsrett (CAS), etter at FIS anket domsutvalget i Norges Idrettsforbunds besluttelse om 13 måneders utestengelse.

Johaug holdt ikke tilbake på pressekonferansen etter at dommen ble kjent, der hun, sammen med manager Jørn Ernst, snakket med pressen.

- Først vil jeg si at jeg er knust. Jeg hadde en drøm om å nå OL. Jeg fikk beskjed i går at det ikke ble noe av. Jeg har prøvd så godt jeg kan å stå i dette. Jeg har trent ufattelig mye for å prøve å lykkes i OL. Det er veldig tøft. Jeg kan ikke skjønne straffen jeg har fått. Jeg synes jeg er urettferdig behandlet, sa Johaug på pressekonferansen.

Les mer: Raser: - Norge bør boikotte OL!

Avslutning



Nyheten har skapt sterke reaksjoner i Sverige. Våre naboer i øst har fulgt saken tett, og de store avisene har viet mye plass til Johaug-dommen tirsdag. Både Aftonbladet og Expressen skriver om saken.

Blant dem som har uttalt seg er den svenske landslagssjefen, Rikard Grip.

- Spontant synes jeg det er fint at man kan få en avslutning på denne saken. Jeg har full tillit til de som har tatt beslutningen, sier den svenske landslagssjefen Rikard Grip til Aftonbladet. Han understreker likevel at han synes det er en trist slutt på saken.

- Dommen i seg selv ingen mening om. Det er likevel veldig trist for henne at det har tatt så lang tid for henne, sier Grip til aivsen.

Langrennssjef Johan Sares har uttalt seg til SVT, og mener straffen mot Johaug er streng.

- Det er en hard straff med tanke på den feilen hun har gjort. Men jeg har full tillit til de som har dømt i denne saken, sier Sares til SVT, melder Aftonbladet.

Les mer: Det internasjonale skiforbundet: - En rettferdig dom

Dopingkultur



Lasse Anrell, tidligere kommentator i Aftonbladet, slår noe hardere fra seg. Han mener at Johaug-saken er skapt av «dopingkulturen» i Norge.

- Alle som blir tatt i doping og straffes gråter og er forvilet. Hun erkjenner ingen skyld på pressekonfereansen. Det er jo helt forbløffende, og sier noe om den kulturen som er i Norge, sier Anrell til Aftonbladet, og utdyper hva han mener.

- Dopingkulturen der man på et skikkelig arrogant vis anser seg som høyere enn de normale dopingreglene, fordi man er Norge og er så stor i denne sporten. Det er jo en selvfølge at hun skulle få en slik straff, sier Anrell.

Han ønsker nå at den norske pressen skal rette sitt søkelys mot kulturen på det norske skilandslaget.

- Hele den norske juksekulturen har latt dette gå så langt, og hadde jeg vært norsk skikommentator hadde jeg krevd at de setter inn en havarikommisjon og ser over hele kulturen sin, tordner Anrell, som også fremhever Martin Johnsrud Sundby-saken som en del av sitt grunnlag.

Lasse Anrell jobbet i Aftonbladet fra 1979-1992 og 1995-2012, og jobbet også som kommentator for avisen i forbindelse med vinter-OL i 2014.