Sølv til Johannes Thingnes Bø

ANNONSE

Johannes Thingnes Bø tok sølv på søndagens fellesstart i VM etter å ha gått et nærmest felfritt renn. Dessverre hadde nordmannen en bom på siste skyting som ødela gulldrømmen.

Ut fra siste skyting førte Simon Schempp an, med Simon Eder hakk i hæl.

På sisterunden spiste han opp forspranget til amerikanske Lowell Bailey, før han tok opp kampen med de to i front.

Schempp banket til i langbaken og parkerte Eder. Østerrikeren stivnet noe veldig etter siste skyting, og kunne hverken svare på Schempps kjempekrefter, eller Thingnes Bøs vanvittige jobbing.

- Best av de som bommet



Dermed suste 23-åringen fra Stryn inn til et velfortjent VM-sølv på søndagens fellesstart, og ble Norges ene store lyspunkt der de andre stort sett skjøt seg bort.

- Jeg får en bom på siste, men det er det flere som gjør. Så så jeg igjen Bailey der fremme, og tenkte at det gikk mot ny medalje. Jeg skyter bra i dag, men det ble nesten. Jeg hadde tatt Schempp og vunnet der, smilte Johannes Thingnes Bø til NRK etter rennet.

Han var likevel klar på at han begynte å tvile på medalje da den ene bommen kom på siste skyting.

- Vi var så mange, men jeg var raskest av de som bommet. Det er jeg godt fornøyd med, sa Thingnes Bø.

Skuffende trio



Tarjei Bø hang veldig bra med, men til tredje skyting forsvant også han ut av gullteten med en bom. Han endte til slutt nesten minuttet bak Schempp på en 14.plass.

- Det ble jo ikke nesten heller, men jeg hang med på de liggende skytingene. Det ble bom på stående og da har man ikke sjans. Jeg er litt tung i løypa også, og kan ikke leke slik som lillebror, sa Tarjei Bø til NRK etter dagens renn.

For Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen ble det en trist slutt på VM. De to fulgte hverandre i å bomme én på første skyting, og to på andre, og mistet dermed kontakt med teten.

Bjørndalen, som skjøt feilfritt på de to siste skytingene, endte til sluitt på en 23.plass. For Hegle Svendsen fortsatte skuffelsen på standplass. Han endte til slutt med hele fem strafferunder, og endte på en 28. plass.