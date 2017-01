Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Sevilla fikk ikke kloa i Anthony Martial, men ifølge The Sun har den spanske klubben nå lagt sine øyne på en annen Manchester United-angriper. Marcus Rashford skal nemlig være sterkt ønsket av klubben fra Andalucia. Om en overgang skulle skje er det snakk om et lån, melder den engelske avisa.

Mange har spekulert på fremtiden til det svenske stortalentet Alexander Isak. Ifølge spanske Marca har 17-åringen bestemt seg for å signere med Real Madrid. De rapporterer at angiperen signerer en femårskontrakt med den spanske gigantklubben i løpet av kort tid, og skal ha sagt nei til klubber som Juventus, Chelsea og Bayern München.

Chelsea har lenge vært koblet til den ivorianske midtbanejuvelen Franck Kessie fra Atalanta. Nå melder Sky Sport Italia at Manchester United har startet samtaler med agenten til Kessie, og sikter mot en overgang til sommeren for 20-åringen.

Manchester United skal også være interessert i en spiller Chelsea kjenner meget godt. Nemanja Matic skal nemlig være den spilleren José Mourinho har sett seg ut som erstatter for Morgan Schneiderlin, som nylig signerte for Everton. Daily Mirror skriver at Mourinho ønsker serberen som en potensiell erstatter for Michael Carrick.

The Sun skriver at Manchester City har sett seg ut Ben Davies fra tittelrival Tottenham. Waliseren, som kan spille både på backplass og som stopper, og ifølge avisen skal Davies være den spilleren Pep Guardiola ønsker at skal erstatte skadde Vincent Kompany.

Phil Jagielka sin tid i Everton kan gå mot slutten. Daily Mail melder at den rutinerte midtstopperen skal i samtaler med ledelsen i klubben til uka for å bli enige om fremtiden. Både West Ham og Sunderland, som trenes av tidligere Everton-sjef David Moyes, skal være aktuelle destinasjoner for 34-åringen.

West Bromwich skal ha sett seg ut Jake Livermore som en mulig løsning på midtbanen, skriver Daily Mirror. Midtbanemannen, som spiller i Hull, er sterkt ønsket etter at Tony Pulis måtte gi tapt i kampen om Morgan Schneiderlin.

En som kan være på vei vekk fra West Bromwich er Saido Berahino. Daily Mirror skriver nemlig at Stoke har lagt inn bud, og venter på svar fra ledelsen i West Bromwich. Berahinos kontrakt går ut til sommeren.