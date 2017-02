Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Den spanske avisen Sport hevder at Manchester United-trener José Mourinho ringer Neymar med jevne mellomrom for å forhøre seg om en overgang. Avisen skriver at Uniteds mektige trener ønsker at brasilianeren skal bli en del av hans lag fra neste sesong. Mourinho skal, ifølge Sport, se på Barcelonas brasilianske superstjerne som den ideelle signeringen til sommeren.

Manchester United skal også ha fått øynene opp for keepertalentet Gianluigi Donnarumma. Den italienske 18-åringen, som har stått over 50 a-lagskamper for AC Milan, skal være ønsket på Old Trafford dersom David de Gea forsvinner til Real Madrid, skriver The Mirror. Avisen hevder at også Manchester City følger hans utvikling tett.

The Mirror skriver også at Liverpool skal ha sett seg ut en spiss før den neste sesongen. Alexandre Lacazette fra Lyon er mannen Jürgen Klopp ønsker seg, og avisen hevder at tyskeren er klar til å betale Lyons prislapp på rundt 620 millioner norske kroner.

Chelsea toger mot seriemesterskapet, men skal allerede være godt i gang med planleggingen for neste sesong. Daily Star hevder nemlig at Fenerbahce nå er åpne for et salg av den danske midtstopperen Simon Kjær. 27-åringen skal tidligere ha vært ønsket av Antonio Conte.

En annen som kan bli å finne på Stamford Bridge til neste sesong er det uruguayanske supertalentet Joaquín Ardaiz. Den 18 år gamle spissen fra den uruguayanske klubben Danubio skal være ønsket av klubber som Manchester United, Manchester City og Liverpool, men The Sun hevder at det er Chelsea som ligger best an til å sikre seg talentet.

Everton skal, ifølge The Mirror, være veldig interesserte i Michael Keane fra Burnley. Den tidligere Manchester United-forsvareren er inne i en god sesong og det skal ha fått oppmerksomheten til Ronald Koeman, som nå ønsker å hente han til Goodison Park før neste sesong.

Burnley, og deres trener Sean Dyche, skal dog ikke ligge på latsiden. Daily Mail hevder nemlig at klubben ønsker å hente inn den italienske forsvareren Giulio Donati fra Mainz til sommeren. Han skal ha en prislapp på rundt 30 millioner norske kroner, hevder avisen.