Søndagens Premier League-rykter

Den engelske avisen Sunday Times melder at Manchester United er meget interesserte i å hente Sergio Agüero til klubben. Argentineren, som spiller for erkerival Manchester City, skal tidligere ha havnet i klinsj med trener Pep Guardiola, hvilket skal ha åpnet for sjokkovergangen.

Manchester City, på sin side, skal være klare til å forsterke inn mot den nye sesongen. Daily Mirror melder at de himmeblå har lagt inn et bud på 50 millioner pund (rundt 565 millioner kroner) for Juventus-backen Alex Sandro. Pep Guardiola skal ha vært interessert i å hente 26-åringen til Etihad Stadium i fjor, og skal nå være fast bestemt på å gjennomføre overgangen, melder avisen.

Arsenal har i flere år blitt kritisert for å ikke bruke nok penger på overgangsmarkedet, men nå skal Arsene Wenger stå klar med sjekkheftet. For Daily Mail melder at de rødkledde er klare til å betale 85 millioner pund (rundt 960 millioner kroner) for å sikre seg stjerneskuddet Kylian Mbappé fra Monaco. 18-åringen er også ønsket av Real Madrid, men Wenger håper lovnad om fast plass på laget kan lokke Mbappé til London, skriver avisen.

Og Wenger skal ikke være ferdig der, skal vi tro Daily Mirror. For Arsenal skal være meget interesserte i spissen Alexandre Lacazette fra Lyon, og backen Benjamin Mendy fra Monaco. Begge står med landskamper for det franske landslaget.

Antonio Conte skal ha fortalt styret i Chelsea at han ønsker Romelu Lukaku før neste sesong. Belgieren, som forlot Chelsea for Everton i 2014, blir sett på som en potensiell erstatter for Diego Costa. Spanjolen skal nærme seg en overgang til kinesisk fotball, og Daily Mail hevder at Conte vil ha Lukaku på plass så fort som mulig. Lukau står i skrivende stund med 24 scoringer i Premier League, og er med det ligaens toppscorer.

Chelsea skal også stå klare til å hente angriperen Domenico Berardi fra Sassuolo, melder Daily Mirror. De blåkledde skal stå klare med et bud på 20 millioner pund (rundt 225 millioner kroner) for å sikre seg 22-åringen denne sommeren. Avisen hevder at Antonio Conte ser på det som essensielt å sikre seg flere alternativer og rotasjonsmuligheter inn mot neste sesong da Chelsea også skal delta i Champions League.

En som kan være på vei vekk fra Chelsea er Bertrand Traoré. Angrepsspilleren, som har vært i fyr og flamme på utlån i Ajax, skal være veldig sterkt ønsket i Stoke, melder Daily Mirror. 21-åringen fra Burkina Faso skal ikke være i Chelseas planer for neste sesong, hvilket åpner for en overgang.

En annen trener som girer opp til en spennende sommer er Ronald Koeman i Everton. Daily Mirror hevder nemlig at en annen Ajax-spiller, nemlig playmakeren Davy Klaassen, står øverst på ønskelisten til Koeman. Den nederlandske treneren skal allerede ha tatt turen til Amsterdam for å personlig se 24-åringen i aksjon, og skal nå være klar til å by 20 millioner pund (rundt 225 millioner kroner) for å sikre seg Ajax-kapteinen.

Det stopper ikke der for Everton. For Koeman skal også ønske seg midtstopperkjempen Alessio Romangnoli fra AC Milan, ifølge Daily Mirror. 23-åringen har over 100 Serie A-kamper med Roma og AC Milan, og blir ansett som nøkkelen i Koemans planer om å fornye Everton.