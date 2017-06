Søndagens Premier League-rykter

ANNONSE

Det kan gå mot budkrig blant toppklubbene for ifølge franske L'Équipe har PSGs midtbanejuvel Marco Verratti bedt om en overgang. Klubber som Juventus, Barcelona, Chelsea og Manchester United skal alle være interesserte i å sikre seg italieneren, som fort kan koste opp mot 80 millioner euro (rundt 765 millioner kroner).

En annen superstjerne som kan være på vei bort er Alexis Sánchez. Daily Star hevder at Manchester City står klare til å gjøre chileneren til sin best betalte spiller. Aviser i Sánchez' hjemland, Chile, har også rapportert at en overgang fra Arsenal til de himmelblå kan stå på agendaen for 28-åringen. Daily Star hevder at en overgangssum kan ligge på 50 millioner pund (rundt 540 millioner kroner).

Og Sánchez er kanskje ikke den eneste som er på vei vekk fra Emirates. Daily Express hevder nemlig at Liverpool står klare til å by 40 millioner pund (rundt 435 millioner kroner) for Alex Oxlade-Chamberlain. Arsenal-vingen har ett år igjen av sin kontrakt med London-klubben.

En som kan være på vei inn hos Arsenal er Riyad Mahrez. Den algirske magikeren skal nemlig ha et tilbud fra Arsene Wengers klubb, skriver spanske Sport. Uansett skal Leicester-vingen selv aller helst ønske seg til Barcelona, men har fått beskjed om at katalanerne ikke prioriterer å signere en ving dette overgangsvinduet. Også Chelsea skal følge situasjonen tett.

Også Olivier Giroud kan være på vei vekk fra Arsenal. Daily Mirror hevder at West Ham skal stå klare til å til å hente franskmannen. Også Marseille skal være veldig interesserte i å lokke Giroud tilbake til hjemlandet.

Marseille ser ut til å ha lagt sin sommerhandel til London. For Daily Mirror melder at den franske klubben også vurderer et bud på Moussa Sissoko i Tottenham. Franskmannen har hatt en vanskelig sesong under Mauricio Pochettino, og kan fort være på vei vekk.

Chelsea skal ha fått et kjempebud avvist på Alex Sandro. Italienske Gazzetta dello Sport hevder at London-klubben tilbød Juventus 50 millioner euro (rundt 480 millioner kroner), men budet ble avvist av de tapende Champions League-finalistene.

Everton jobber med å få på plass forsterkninger, og skal endelig være nære sommerens første signering. The Mirror skriver at Ronald Koeman nærmer seg signaturen til landsmannen Davy Klaassen fra Ajax.