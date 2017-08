Søndagens Premier League-rykter

Vil hente tilbake superspissen.

Ryktene rundt Alexis Sánchez og Manchester City vil ingen ende ta. The Mirror melder at de blåkledde fra Manchester har bestemt seg for at de skal ha chileneren denne sommeren, og gjør nå klart et bud på 70 millioner pund (ca 720 millioner kroner) i håp om å lure Arsenal-stjernen vekk fra London.

En annen som er ryktet vekk fra London er Diego Costa. The Mirror melder også at Everton vurderer et forsøk på å låne spanjolen. Han har tidligere uttalt at han aller helst ønsker å spille for Atlético Madrid.

Daily Mail hevder at Manchester United ønsker å hente tilbake Zlatan Ibrahimovic til klubben. Ibrahimovic, som fortsatt er ute med en alvorlig kneskade, skal være på bedringes vei og José Mourinho ønsker å ha svensken med videre denne sesongen, melder avisen.

The Mirror hevder at PSG skal stå klare til å selge Julian Draxler. Det skal ha fått blant Liverpool, Arsenal og Manchester United til å følge ekstra nøye med. Tyskeren kan være tilgjengelig for rundt 32 millioner pund (rundt 330 millioner kroner), hevder avisen.

Lazio-trener Simone Inzaghi skal ha bekreftet at midtstopperen Wesley Hoedt har sagt ifra om at han ønsker å forlate klubben. Nyhetssiden football-oranje.com skriver at Southampton er veldig interessert i nederlenderen.

Sky Italia melder at Arsenal ønsker å signere midtbanespilleren Marcelo Brozovic. De melder at de rødkledde ønsker å innlede diskusjoner med Inter rundt en overgang for den kroatiske landslagsspilleren.

The Mirror hevder at Newcastle ønsker å hente Andy Carroll tilbake til St. James' Park. Det er i første omgang snakk om et lån, dersom en overgang skulle finne sted. Samme klubb skal også være interessert i å hente Jack Wilshere fra Arsenal på lån.

Leicester står i fare for å miste enten Riyad Mahrez eller Demarai Gray denne sommeren, men ifølge The Mirror har trener Craig Shakespeare reserveplanen klar. De hevder nemlig at Andros Townsend fra Crystal Palace fort kan bli mannen som erstatter enten Gray eller Mahrez, dersom en av de to skulle forsvinne.

