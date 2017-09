Søndagens Premier League-rykter

Belgisk forsvarskjempe aktuell for City.

Det ble ingen Manchester United-overgang for Antoine Griezmann i sommer, men skal vi tro Daily Star så har ikke United gitt opp Atlético Madrid-spilleren helt ennå. Visstnok skal den engelske klubben allerede ha gjort det klart at Griezmann står øverst på handlelista for 2018, og at de vil gi ham drakt nummer syv skulle han ankomme United.

The Mirror hevder at en annen franskmann kan være på vei til Manchester United. José Mourinho skal nemlig ha fått øynene opp for Thomas Lemar, og skal være klar til å ta opp kampen med Arsenal om Monaco-angriperens signatur. 21-åringen, som var koblet med en overgang både til Arsene Wengers klubb, så vel som Liverpool, skal ha en prislapp på 92 millioner pund (rundt 935 millioner kroner), hevder avisen.

En ny skade på Vincent Kompany kan bety slutten på hans Manchester City-karriere, skal vi tro The Sun. De himmeblå skal allerede ha sett seg ut Toby Alderweireld som kapteinens erstatter. Alderweiereld, som spiller i Tottenham, kan koste rundt 60 millioner pund (rundt 611 millioner kroner), hevder The Sun.

Les mer: Høyre bruker nye virkemidler mot NIF: - Kunne ikke ventet annet

Virgil van Dijks overgang til Liverpool gikk i vasken denne sommeren, men interessern rundt nederlenderen skal være stor. The Mirror hevder at Juventus er interessert i å sikre seg Southampton-kapteinen i januar.

Arsenal skal fortsatt være interesserte i å hente Raheem Sterling til den engelske hovedstaden. Daily Mail melder at Manchester City-trener Pep Guardiola stoppet en potensiell Sterling-overgang til Arsenal nå i sommer. Mot slutten av vinduet ble det ryktet at engelskmannen kunne være på vei til London som en del av avtalen som hadde sendt Alexis Sánchez motsatt vei.

En som kan være på vei vekk fra Arsenal er Jack Wilshere. Den skadeforfulgte midtbanespilleren skal visstnok følges tett av tyrkiske Fenerbahce, hevder The Mirror. Det tyrkiske klubben fikk avvist et bud på 10 millioner pund (rundt 100 millioner kroner) i sommer, men er ventet å prøve seg på ny i januar, skriver avisen.

Daily Mail skriver at Bacary Sagna endelig kan være på vei til en ny klubb. 34-åringen har vært klubbløs siden kontrakten med Manchester City gikk ut i sommer. Nå skal han være aktuell for både Leicester og West Bromwich, hevder Daily Mail.