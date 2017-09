Søndagens Premier League-rykter

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Barcelona ønsker Liverpool-stjerne - og det er ikke Coutinho.

The Mirror skriver søndag at Barcelona har flyttet fokuset sitt på overgangsmarkedet. De øyner fortsatt en Liverpool-stjerne, men vil nå ha Sadio Mané. Den katalanske stormakten ble koblet til Coutinho i hele sommer, men skal nå ha lagt sitt elsk på hans senegalesiske lagkamerat. Også Real Madrid og Juventus skal følge Mané tett.

Det kan gå moy ny kontrakt i Tottenham for Dele Alli, skal vi tro The Sun. Avisen skriver at Spurs står klare til å tilby 100.000 pund (rundt én million kroner) i uken for å bli i klubben. Midtbanejuvelen har tidligere vært koblet med både Chelsea og Manchester United.

En annen som skal nærme seg ny kontrakt er Kevin de Bruyne. The Mirror hevder at Manchester City står klare til å betale ham 200.000 pund (rundt 2,1 millioner kroner) i uka for å skrive ny kontrakt.

Det skal være dårlig stemning mellom Robert Lewandowski og Bayern München, skriver The Mirror. Såpass dårlig at Manchester City nå skal vurdere å gjøre et fremstøtt for den polske superstjernen. Pep Guardiola trente Lewandowski da han var i München, mebn 29-åringen skal selv foretrekke en overgang til Real Madrid.

I et forsøk på å styrke forsvaret sitt skal Arsenal ha lagt inn bud på Daniele Rugani i sommer, hevder italienske Sportmediaset. Midtstopperen, som til daglig spiller i Juventus, skal også ha vært ønsket i Napoli og Zenit St. Petersburg.

Det kan se ut til at Marco Silva fortsatt ønsker Omar Elabdellaoui i sin klubb. Daily Mail skriver nemlig at Watford ønsker den norske høyrebacken neste sesong. Elabdellaouis kontrakt med Olympiakos går ut neste sommer.

Everton skal øyne det uruguayanske talentet Federico Martínez. 21-åringen, som spiller for Liverpool FC i hjemlandet Uruguay, har blitt sammenlignet med Ángel di María. Arsenal og Atlético Madrid skal også følge talentets utvikling.

