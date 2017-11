Søndagens Premier League-rykter

Har den chilenske stjernen allerede blitt enig med ny klubb?

Det kan gå mot klubbytte for Alexis Sánchez, skal vi tro Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge. Han snakket med Sky Deutschland lørdag der han sa han trodde Arsenal-stjernen allerede er enig med sin nye klubb, og at dette kommer frem i januar. Kan det være Manchester City han sikter til?

Arsenal skal selv jakte på det tyske markedet og The Mirror hevder at Arsene Wenger er interessert i Leon Goretzka fra Schalke 04. Han står uten kontrakt etter denne sesongen, og skal også være ønsket av Tottenham, skriver avisen.

The Mirror hevder også at Liverpool har sett seg ut Álex Grimaldo fra Benfica som sin nye venstreback. Spanjolen, med fortid i Barcelona, skal være tilgjengelig for 35 millioner pund (ca 375 millioner kroner), hevder avisen.

En som kan være på vei vekk fra Premier League er Jack Wilshere. The Sun hevder at spanske Real Betis ikke har gitt opp håpet om å sikre seg engelskmannen. De skal være klare for å forsøke seg på Arsenal-stjernen allerede i januar, skriver avisen.

En spiller som ikke ser ut til å bytte klubb er Fernandinho. Daily Star melder at 32-åringen er i ferd med å signere en ny ettårskontrakt med Manchester City.

Manchester United skal ønske å forlenge kontrakten med José Mourinho. Portugiseren skal likevel ha bedt om en lønnsøkning på tre millioner pund i året (rundt 35 millioner kroner). Skulle Mourinho få det som han vil vil han tjene hele 15 millioner pund (rundt 160 millioner kroner) i året, skriver The Mirror.

Ifølge The Sun skal Manchester United være bekymret for at supertalentet Angel Gomes kan være på vei vekk fra klubben. Unggutten, som nylig vant U17-VM med England, skal være ønsket av Barcelona. Han debuterte for Manchester United mot Crystal Palace i Premier League sist sesong.

