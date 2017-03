Solbakken og FC København måtte gi tapt for Ajax

ANNONSE

AJAX - FC KØBENHAVN 2-0 (3-2 sammenlagt)

Det ble aldri veldig spennende i Amsterdam da Ståle Solbakken og FC København røk ut etter å ha tapt 0-2 mot Ajax. Dermed går den nederlandske stormakten videre med sammenlagtsifrene 3-2.

Bertrand Traoré satte det første, før danske Kasper Dolberg straffet sine landsmenn. Det danske supertalentet er i kjempeform denne sesongen, og viste det på ny på Ståle Solbakkens menn.

Ajax hadde stålkontroll i majoriteten av oppgjøret, og kan nå se frem til en kvartfinale i Europa League. FCK, som leder den danske ligaen suverent, møter Silkeborg på bortebane til helgen.

- Vi åpner godt, og så får de 1-0 på et uheldig tidspunkt der vi føler vi har god kontroll. Så håper vi på å gå til pause der vi kanskje kan få gjort om på ting, men de får en straffe. Da blir det vanskelig, og vi må gamble. Da er de bedre enn oss, sa FCK-trener Ståle Solbakken etter kampen.

Dominans



Den første omgangen på Amsterdam ArenA skulle i stor grad handle om hjemmelaget. Allerede etter to minutter burde nok Amin Younes ha gitt Ajax ledelsen.

For FC Københavns Jores Okore leverte et sjokkerende svakt tilbakespill til Robin Olsen, hvilket Younes luktet. Dessverre for Ajax var Olsen en tiendedel kjappere og fikk rensket unna.

Ajax fortsatte trykket og i det 17. minutt fikk danske Lasse Schøne sjansen mot sine landsmenn fra distanse. Olsen var igjen patent og fikk klasket ballen til corner.

Younes var et konstant uromoment for Ajax, og i det 23. minutt svingte han rundt med FCK-forsvarerne. Olsen var, igjen, kjapt ute med lanken, men Bertrand Traoré var kjappest til å reagere. Hans heading sendte Ajax i føringen, og med avansement i lomma.

Ståle Solbakkens menn var ikke en stor faktor offensivt, men virket alltid skumle på dødball. I det 34. minutt vant Federico Santander i lufta, men headingen gikk rett i hendene på Ajax-keeper André Onana.

Kun minuttet etter burde nok Hakim Ziyech doblet Ajax' ledelse da han parkerte hele FCK-forsvaret. Fra spiss vinkel kom han alene med Olsen, men fikk ikke vridd avslutningen på mål.

Det er gjerne fra sine egne man skal ha det. I det 45. minutt viste det danske supertalentet Kasper Dolberg at det gjerne stemmer. Han ble lagt i bakken av Okore, og dommer blåste for straffe.

Den hadde ikke Dolberg noen problemer med å sette i mål, og avansement så vanskeligere og vanskeligere ut for Solbakken & co. 2-0, og 3-2 sammenlagt, var stillingen til pause.

Dansk gullgutt



Bertrand Traoré kunne virkelig ha sikret avansement i det 54. minutt da han ble herlig spilt igjennom. Avslutningen hans var likevel altfor dårlig og seilet utenfor mål.

Og der Traoré er ille, så er kanskje Dolberg verre. Schønes innlegg var herlig, og Dolberg burde ha banket ballen i mål. Likevel fikk tidligere Ajax-spiller Nicolai Boilesen avverget fra én meters hold.

FC København skulle likevel få sin sjanse. For i det 73. minutt fikk Benjamin Verbic sjansen fra spiss vinkel. Avslutningen var veik og Onana hadde få problemer med å avverge.

Kun minuttet etter kunne Dolberg scoret på ny da han møtte et innlegg fra venstre med herlig flikk. Ballen smalt i Olsens lengste stolpe, og Ajax klarte ikke å avgjøre oppgjøret.

I det 88. minutt var Dolberg frempå igjen med en herlig avslutning, men kun en vanvittig Olsen-redning hindret dansken fra å gjøre sitt andre mål denne kampen.

Det ville seg ikke for en andre gang for danskenes store fremtidshåp. Likevel kan han og Ajax glede seg til videre spill i Europa League. 2-0-seier betyr at de er videre på bekostning av Ståle Solbakken og FC København.