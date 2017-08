Solheim Cup går uten Tutta

Suzann Pettersen sliter med en vond rygg og har valgt å trekke seg før sin niende start i golfturneringen Solheim Cup.

Det bekrefter Solheim Cup i en pressemelding onsdag.

– Jeg har tatt en veldig vanskelig avgjørelse ved å forlate Europa-laget og gi mine lagkamerater best mulig sjanse til suksess. Det er ingen garanti for at jeg er frisk til fredag og jeg vil ikke spille hvis jeg ikke kan gi 100 prosent. Jeg elsker Solheim Cup og jeg vil bli igjen og støtte laget mitt, sier Pedersen.

Tirsdag trente Pedersen bare på puttingen, mens de andre spillerne var ute og trente på banen. Europas kaptein Annika Sörenstam bekrefter at visekaptein Catriona Matthew stepper inn for Pettersen, som må kaste inn håndkleet.

– Det er synd at Suzann må trekke seg på grunn av ryggskaden hennes. Solheim Cup har vært en viktig del av hennes karriere. Det var en veldig tøff beslutning, men jeg er stolt over henne og hun vil fortsatt være en leder denne uken, sier Sörenstam.

– Catriona har bevist at hun kan prestere i Solheim Cup og vil kunne gå inn og spille med hvem som helst. Hun er klar, legger hun til.

Også USA har litt problemer. Lexi Thompson har slitt med en et virus, og har på grunn av det slitt med søvnproblemer. Hun trente ikke tirsdag.

Tittelforsvarer USA tar imot Europa i duell i kvinnenes Solheim Cup. Turneringen starter fredag med en foursome og en fourball, fortsetter lørdag med fourball og foursome. Det hele avsluttes søndag med tolv singledueller.

Europa må ta 14,5 poeng for å ta tilbake tittelen. For USA holder det med uavgjort for å vinne.

