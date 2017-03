Solskjær åpner for å bli landslagssjef

ANNONSE

Før Lars Lagerbäck fikk jobben som norsk landslagstrener var det flere kandidater som ble nevnt. En av de heteste kandidatene skal ha vært Ole Gunnar Solskjær.

Nå forteller Molde-treneren at selv om han ikke tok jobben i den omgang, så er han åpen for en fremtid som norsk landslagstrener.

- Det var både for tidlig og for sent for min del. Jeg er fortsatt ung, 44 år gammel. I tillegg ble jeg spurt for sent fordi i forhold til at jeg hadde gitt mitt ord og hentet Mark Dempsey til Molde. Vi hadde en plan for dette året, sier Solskjær til svenske Expressen.

Solskjær, som fikk 67 kamper med flagget på brystet, er likevel klar på at han kan se for seg en fremtid som sjef for Norge.

Les mer: Solskjær sier nei til Norge

- Jeg har ambisjonen om å bli landslagssjef, men det er når jeg er 50 eller 60 år gammel. Lars (Lagerbäck) er en fantastisk landslagssjef, og han er 68 år. Han er en spesialist på å ta landslag, og jeg ser positivt på hans kommende tid, sier Solskjær.

- Om 10-15 år er det kanskje min jobb, om jeg har klart å gjøre en god jobb frem til da.

Den svenske avisen forhørte seg også om hvorvidt Solskjær ville være interessert i å hente tilbake sin gamle elev Magnus Wolff Eikrem. Midtbanemannen har kontrakt med Malmö ut denne sesongen.

- Nei, Magnus burde spille i Champions League og i en større liga. Men han vet at den dagen han ønsker å flytte hjem, så er han hjertelig velkommen, sier Solskjær.

Molde og Solskjær sesongåpner i Eliteserien borte mot Kristiansund 1. april.