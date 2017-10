Solskjær med åpenlys Stengel-flørt: - Han er helt klart interessant

Molde-sjefen skrøt hemningsløst av midtbanestjernen etter 2-1-seieren.

VALLE (Nettavisen): Det ble en sur kveld for Vålerenga og Herman Stengel som tapte 1-2 på overtid mot Molde. Likevel fortsetter ryktene å svirre rundt 22-åringens fremtid.

Etter sesongen står nemlig Vålerengas midtbanejuvel uten kontrakt, og selv om hovedstadsklubben har tilbudt han en ny avtale, så venter han med en avgjørelse til etter sesongen.

- Nå bare spiller jeg og koser meg. Vi har gjort det bra i det siste, og det har vært gøy. Vi får se etter sesongen, sier Stengel til Nettavisen etter kampen, som også fremhever at han begynner å bli smålei av spørsmålene rundt fremtiden.

- Dere kommer jo bare til å stille spørsmål hver gang og da tror jeg vi venter til etter sesongen, sier Stengel, som nå har scoret fire mål på de fire siste kampene for Vålerenga.

Flørten

Etter å ha hamret ballen i mål for Vålerenga tidlig i den første omgangen sang Klanen «Herman 2020», som en indikasjon på at de ønsker å se sin nummer 14 i flere år fremover. Uansett tyder mye på at han har en beundrer i Molde.

Ole Gunnar Solskjær var nemlig full av lovord for Stengel etter 2-1-seieren over Vålerenga.

- Jeg har alltid likt Herman, og jeg hadde han på Statoil-akademiet for mange herrens år siden. Det er moro å se, og Herman er målfarlig, han styrte kampen sammen med Fridjónsson på midten. Det er en spiller jeg har likt lenge, sier Solskjær til Nettavisen.

- Han har kontrakt ut sesongen i Vålerenga. Er han en spiller du synes er interessant?

- Ja, helt klart. Klart det er det, sier Solskjær som så veksler et blikk over til nettopp Stengel i mixed zone etter kampen.

- Jeg står og skryter litt av deg nå! Det er greit å få gjøre det en gang i blant også, sa en munter Solskjær bort til Stengel.

- Det er sjeldent, svarer Stengel.

- Det har jeg gjort i mange år, Herman, det vet du, sa en lattermild Solskjær.

Og skal vi tro Solskjær kan det fort bli aktuelt å se Stengel bytte ut hovedstaden med Rosenes By.

- Skulle du likt å se han i Molde sammen med deg til neste år?

- Jeg skal ikke snakke om Ronny (Deila) sine spillere. Selv om jeg kanskje har lov til det? Kontrakten hans går vel ut, så jeg vel snakke med han også. Han får bestemme selv. Med prestasjonene sine kan han nok velge og vrake i Norge, og kanskje også i utlandet for den saks skyld.

Han er likevel klar på at det fort er plass til han i Molde sesongen 2018, dersom han skulle ønske det.

- Jeg har alltid plass til gode midtbanespillere, alle vet at jeg liker gode midtbanespillere på laget. Herman vet vel selv hva han vil, sier Solskjær med et lurt smil.

Godt forhold

Selv var Stengel imponert over Vålerengas overmenn på Intility Arena søndag.

- De er et fysisk sterkt lag som er vanskelig å bryte ned. Men vi gjør det bra i dag, vi kan score mye mål. Det er kjedelig, men det er tøft å møte dem. De ligger der oppe for en grunn, men det er ekstra tungt når den kommer på overtid, sier Stengel.

Under Nettavisens intervju med Stengel avbryter Solskjær på vei inn i garderoben igjen.

- Nå må du slutte å snakke så mye med media, nå har du fått dine femten minutter, spøkte Molde-treneren.

- Ja, det begynner å bli mye nå, svarte Stengel, som rakk å trekke litt på smilebåndet.

Selv forteller Stengel at han har et veldig godt forhold til Molde-sjefen.

- Det virker som han er glad i deg.

- Det er hyggelig, det. Klart han er glad når de vinner på overtid, det er det flere som hadde vært. Jeg kjenner han fra før, vi møttes på Solskjær-akademiet da jeg var liten gutt. Det er bare hyggelig, sier Stengel.

Han er likevel klar på at til tross for gode tonen, så har de ikke holdt kontakten noe mer utover kampdagene.

- Vi snakker når vi møtes, det er ikke noe mer enn det. Det er ikke han jeg ringer på lørdagskvelden her for å si det sånn, sier Stengel.

