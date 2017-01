Sosiale medier hyller håndballgutta

Frankrike viste seg å bli noen numre for store for de norske håndballgutta. Likevel får hele Norges nye yndlinger sin fortjente heder på sosiale medier.

Flere idrettspersonligheter, og norske celebriteter, har tatt til sosiale medier for å rose Christian Berge og hans mannskap etter deres fantastiske sølvmedalje i Frankrike.

- Ikke tapt gull, men vunnet sølv. Evig supporter! Sinnsykt godt jobba, skriver OL-bryter Stig-André Berge på sin Twitter-konto i sin hyllest til de norske håndballherrene.

France winning HandballFinal vs Norway.



Our boys being the best ambassadors we can ask for.

Thanx for making us so proud!#WorldChamp