Sosiale medier i sjokk over Ranieri-sparkingen

ANNONSE

Claudio Ranieri ledet Leicester City til et sensasjonelt seriegull i 2015/2016-sesongen. Torsdagen kom meldingen om at klubben har sparket italieneren.

Leicester ligger på 17. plass i Premier, én plass over nedrykkssonen, og har ikke vært i nærheten av å kunne leve opp til det gjorde under fjorårssesongen.

LES OGSÅ: Vardy gav Leicester et glimt av håp

Onsdag sikret de regjerende engelske mesterne et godt resultat på bortebane i Champions League mot Sevilla. Nå er det flere som reagerer på at Ranieri er blitt sparket.

En av de som har tatt til sosiale medier er den engelske fotballegenden, og Leicester-yndlingen, Gary Lineker.

- Etter alt Claudio Ranieri har gjort for Leicester så er det å sparke ham uforklarlig, utilgivelig og vanvittig trist, skriver Lineker på sin Twitter-konto torsdag kveld.

After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 23, 2017

En annen som tok til sosiale medier var SkySports-ekspert og tidligere Valencia-trener Gary Neville.

- Å vinne Premier League er det nye giftbegeret. Conte blir vel sparket til neste år, som peker på at også José Mourinho ble sparket i Chelsea bare måneder etter å ha ledet klubben til serietittel.

Winning the Premier League the " New Poisoned Chalice "



Conte sacked next season!! — Gary Neville (@GNev2) February 23, 2017

Også Nevilles kollega i SkySports, Jamie Carragher, syntes avgjørelsen var merkverdig.

- Dette er en vits, skrev Carragher i en tweet der han linker til den offisielle uttalelsen fra Leicester.

Han fulgte opp med en forklaring på hvorfor han mente nettopp dette.

- Sist sesong var den unaturlige for Leicester, ikke denne! Å kjempe mot nedrykk har vært normen for dem de siste årene. Begynn å bygg statuen av han i morgen tidlig, skriver Carragher videre.

Last season was the freak for @LCFC not this 1! Fighting relegation is the norm for them over the yrs. Start on the statue in the morning! — Jamie Carragher (@Carra23) February 23, 2017

Tidligere Manchester United- og Aston Villa-spiss Dion Dublin, som i tillegg kommer fra Leicester, var heller ikke snau i sin kritikk.

- Seriøst? Er dere helt sikre, Leicester? Å sparke treneren som vant Premier League? Dette er bare sjokkerende, skriver Dublin på sin Twitter-konto.

REALLY!!! Are you sure @LCFC .... sacking the manager that won you the @premierleague title!! That's just shocking #Ranieri pic.twitter.com/oc0CLWfTE8 — Dion Dublin (@DionDublinsDube) February 23, 2017

Også SkySports' Spania-ekspert, Guillem Balague, veide inn med sin mening og minnet om en tidligere legende.

- Johan Cruyff pleide å si at de verste klubbdirektørene er de som ikke vet hvorfor lag vinner eller taper, skriver Balague på sin Twitter-konto og hashtagger både Leicester og Ranieri.

Cruyff used to say that the worst directors are those that do not know why teams win or why teams lose #leicestercity #Ranieri — Guillem Balague (@GuillemBalague) February 23, 2017

Også TV 2-kommentator Kasper Wikestad var skuffet over å se Ranieri forsvinne fra King Power Stadium.

- Da var det slutt for en fantastisk fyr - en av de mest karimatiske personene jeg har møtt. Sammen med oppsigelsen burde de også ha reist en statue av Claudio Ranieri, skriver Wikestad på sin Instagram-konto.

Har du sett denne yndlingen fra Lahti-VM?