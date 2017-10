Southampton og Newcastle delte poengene på St. Mary's

Fire scoringer da Newcastle and Southampton delte poengene.

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE 2-2

Southampton slo tilbake to ganger på hjemmebane, og sikret seg ett poeng etter 2-2 hjemme mot Newcastle. Rafa Benítez' menn vil nok være misfornøyd med at de ikke klarte å sikre inn de tre poengene.

For Isaac Hayden gav Newcastle ledelsen i første omgang før Manolo Gabbiadini utlignet etter pause. 87 sekunder senere sendte Ayoze Pérez bortelaget i føringen igjen. Med kvarteret igjen satt Gabbiadini inn 2-2 på et straffespark.

Southampton-keeper Fraser Forster får likevel kritikk for hans prestasjoner på begge Newcastles scoringer. Spesielt Pérez' scoring burde han nok ha gjort bedre på.

- Han burde gjøre det bedre på det første skuddet, men lar sitt nærmeste hjørne stå vidåpent. Han må stoppe den fra den vinkelen. Om en spiller legger inn i boksen, så er det greit, for da får man ikke gjort noe. Dette må være sjeledrepende for (Southampton-trener) Mauricio Pellegrino, sier Steve Claridge, tidligere Leicester-spiss, i BBCs livestudio.

En som var enig i at det er grunn til å klandre Forster var Erik Thorstvedt i TV 2-studioet.

- Hvis du slipper inn mål på nærmeste stolpe, så er det din feil som keeper. Så her kommer alle til å peke på Fraser Forster, dessverre, sa den tidligere Tottenham-keeperen.

Poengdeling for Southampton betyr at de skyter opp til 10. plass i Premier League, med ni poeng etter åtte kamper spilt av årets Premier League.

Det er to poeng bak Newcastle, som har 11 poeng etter like mange kamper spilt av årets sesong.

Gjestene biter fra seg



Det var hjemmelaget som kom best i gang på St. Mary's denne søndagskvelden, og blant annet Nathan Redmond var på farten for Southampton.

Etter 16 minutter så fikk vingen slått inn et innlegg, som falt ned perfekt for Dusan Tadic. Serberen burde ha gjort mye, mye bedre, men fikk ikke headingen sin på mål.

Gjestene fra Newcastle var giftige på kontringer, og i det 20. minutt kom Rafa Benítez' gutter. Etter å ha kombinert langs venstre fikk Matt Ritchie ballen frem til Christian Atsu.

Ghaneserens skudd ble blokkert, før den falt ut til Isaac Hayden. Fraser Forster i Southampton-buret rakk ikke tilbake etter å ha kastet seg etter Atsus skudd, og Newcastle kunne juble for 1-0.

Redmonds gode omgang fortsatte, og etter 22 minutter la han inn nok et godt innlegg. Virgil van Dijk ruvet øverst på en corner, men fikk ikke vendt headingen sin på mål.

Hjemmelaget trykket på for å finne utligningen, men det ville seg rfett og slett ikke for Mauricio Pochettinos menn de første 45 minuttene hjemme på St. Mary's.

Dommer Kevin Friend kunne dermed sende lagene til pause på stillingen 1-0 til bortelaget fra Newcastle.

I pause var ikke Erik Thorstvedt spesielt fornøyd med det han hadde sett fra hjemmelaget

- Hvis de ikke scorer her, så har de ikke scoret på ni av de ti siste kampene. Det er skandale, da skal du ha pengene igjen for sesongkortet, helt seriøst. Det går ikke an, sa Thorstvedt i TV 2-studioet i pausen.

87 sekunders galskap



Newcastle suste i gang i den andre omgangen, og Ayoze Pérez fikk lagt inn på Joselu. Ballen skjøt rett opp, og i bue over Fraser Forster. Heldigvis for hjemmelaget landet ballen på tverleggeren, og forsvant ut.

Southampton bommet og bommet i den første omgangen, men det ville seg endelig for Manolo Gabbiadini. Italieneren fikk avløst et skudd på vei inn i boksen, og Rob Elliott måtte gi tapt.

Kun 87 sekunder senere skulle Newcastle på ny vise sin angrepsvilje. For etter at Ritchie fant Ayoze med en flott pasning, fikk spanjolen to muligheter og overlistet Fraser Forster. Dermed ledet Newcastle 2-1.

Skulle Forster ha kritikk for sin involvering på 1-2-målet, så må nok Florian Lejuene også kritiserer for det som skjedde kvarteret før slutt. For etter at Shane Long gikk ballen inne i feltet, men han regelrett løpt ned av Newcastle-forsvareren.

Straffen var klar, og Manolo Gabbiadini gjorde ingen feil da han hamret inn 2-2 gfor Southampton med kvarteret igjen på kampuret.

Lejeune gjorde nesten opp for det i det 89. minutt da han ruvet høyest på en corner. Headingen var god, men Steven Davis stod på streken og fikk rensket unna i grevens tid.

Flere scoringer skulle det ikke bli på St. Mary's denne kvelden. 2-2 mellom Southampton og Newcastle betyr poengddeling.

