Spania lekte seg til seier mot Liechtenstein

Styrer mot nytt VM.

Spania har en fot i neste års fotball-VM etter å ha lekt seg til 8-0-seier mot lille Liechtenstein tirsdag.

Kun tre minutter var spilt da Sergio Ramos satte inn den første av i alt åtte mål på Rheinpark Stadion i Liechtenstein.

Spania var ubeseiret i kvalifiseringen før kampen, mens hjemmelaget hadde tapt samtlige sju kamper. Álvaro Morata og Isco sørget for at Spania ledet 3–0 etter et drøyt kvarter, mens David Silva satte inn 4–0 på et frispark fem minutter før pause.

Iago Aspas satte inn det femte fem minutter etter pause. Tre minutter senere satte Morata inn sitt andre og spanjolenes sjette. Etter 63 minutter ble også Aspas tomålsscorer da han sto bak baklengsmål nummer sju for Liechtenstein. Nummer åtte, og kampens siste mål, var et selvmål av en uheldig Maximilian Göppel.

Med seieren er Spania sikret minst omspill om VM-billetten, men mye tyder på at laget styrer mot gruppeseier. Spania topper i øyeblikket gruppe G med 22 poeng, tre poeng foran Italia som tirsdag slo Israel 1–0 hjemme på Mapei Stadium.

Italias mål ble scoret av Lazio-spilleren Ciro Immobile etter 53 minutters spill.

Spania har igjen Albania hjemme, før kvalifiseringen avsluttes borte mot Israel. Italia på sin side har igjen Makedonia hjemme og Albania borte.

I den siste kampen i gruppe G tirsdag spilte Makedonia og Albania uavgjort 1–1.

Albania ligger på tredjeplass i gruppa, med 13 poeng. Israel på fjerde har ni poeng, mens Makedonia og Liechtenstein ligger på de to siste plassene med henholdsvis sju og null poeng.

