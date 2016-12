ANNONSE

Den spanske storavisen Marca melder tirsdag at Martin Ødegaard er nær ved å signere en låneavtale med den nederlandske klubben Heerenveen. Det skal kun stå på detaljene før avtalen er klar, melder avisen.

Tidligere tirsdag meldte TV 2 at Ødegaard var på vei til Amsterdam for å signere for Ajax. Den spanske avisen skriver at både Real Madrid og Ødegaard mener at det rette hoppet å ta for nordmannens utvikling.

Avisen skriver videre at familien Ødegaard ser på den nederlandske ligaen som den perfekte arenaen for 18-åringens utvikling. Heerenveen har også muligheten til å kjempe for både liga og mulig Europa League-spill denne sesongen.

Marca hevdet mandag at Ødegaard vurderte spill i den nederlandske divisjonen etter at det mulige utlånet til franske Rennes rant ut ut i sanden. Nå kan det se ut til at det blir Nederland og Heerenveen.

Nettavisen var tirsdag i kontakt med Ødegaards agent, Tore Pedersen, som ikke ønsket å kommentere ryktene på dette tidspunktet.