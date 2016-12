ANNONSE

Det har lenge sett ut til at Martin Ødegaard ville bli lånt ut så fort overgangsvinduet åpnet i januar. Nå melder avisen Marca at nordmannen fort kan bli værende på Santiago Bernabeu.

Madrid skal i hvert fall mene at det nå er vanskelig å finne en klubb som kan garantere Ødegaard en viktig rolle i sitt lag. De mener at han allerede spiller en nøkkelrolle på Castilla, og ønsker ikke at han skal spille mindre andre steder.

For Ødegaard selv så skal ikke presset andre steder være et stort problem, melder avisen. De mener å vite at de forhåpningene, og presset, som kommer fra Norge gjør at han er klar til å spille en viktig rolle på en større scene.

Avisen skriver at «Ødegaard-klanen» (Martin og pappa Hans Erik) nå ser til Nederland for et mulig utlån. Det var ventet at han kom til å skrive under for Rennes i januar, men den overgangen har siden rent ut i sanden.

Ødegaard skal selv ha noe å mene i denne saken, skriver avisen, som holder begge mulighetene åpne. Ødegaard fylte 18 år tidligere i desember og kan nå lånes ut til andre klubber i Europa.

Situasjonen rundt Ødegaard blir en av de store snakketemaene både i Norge og Spania den neste måneden.