Spansk media: - Antoine Griezmann har sagt til United at han ikke kan dra

Overgangssagaen rundt Antoine Griezmann og Manchester United ser ut til å ha nådd en konklusjon. Torsdag melder nemlig spansk presse at franskmannen blir i Atlético Madrid.

Torsdag kom meldingen om at Atlético Madrid ikke får medhold i sin CAS-sak. Anken mot deres dom for uregelmessigheter i forbindelse med signeringer av ungdomsspillere ble kastet.

Og det skal se ut til å ha vippet Griezmann-sagaen i Madrid-klubbens favør. For torsdag kveld kom spilleren selv med en tweet som foreslår at han har tatt sitt valg.

- Nå mer enn noen gang. Atleti, alle sammen, skriver Antoine Griezmann på sin Twitter-konto. Dermed tyder det på at han har bestemt seg for å bli værende i Madrid-klubben etter at dommen falt.

Det samme skriver den vanligvis informerte journalisten Antonio Ruiz i Cadena COPE. Han melder at angriperen selv har vært i kontakt med Manchester United for å gi dem meldingen.

Contado en @partidazocope Griezmann habló hoy con el United para explicarle que tras la decisión del TAS no puede dejar tirado al Atleti. — Antonio Ruiz (@RuizAntonito) June 1, 2017

- Griezmann har i dag (torsdag) vært i kontakt med United for å forklare dem at etter dommen i CAS så kan han ikke forlate Atlético Madrid, skriver journalisten på sin Twitter-konto.

Dermed tyder mye på at en av sommerens store overgangssaga allerede er over. Dette kommer kort tid etter at Griezmann selv uttalte at sjansene for å spille for Manchester United til neste sesong er «6 av 10».

Kort tid etter uttalte den franske superstjernen at han var klar for å forlate Atlético Madrid, mens også Paul Pogba har hintet mot at en overgang for den franske landslagskameraten kunne skje.

Pogba teases again when asked about Antoine Griezmann#MUFC pic.twitter.com/b2gAwXXug2 — Jugan (@jugan_is_red) May 29, 2017

- Vent og se, svarte Pogba kryptisk da han ble spurt om han forventet å spille sammen med Griezmann til neste sesong.

Nå kan det se ut til at Pogba i hvert fall må vente til sesongen 2018/2019 før han får spilt på lag med Antoine Griezmann.