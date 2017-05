Spansk radio: - Griezmann har sagt at han vil forlate Atlético Madrid

ANNONSE

Det ligger an til en sommer med mye spekulasjoner rundt Antoine Griezmann. Det er mye som tyder på at den franske superstjernen er på vei vekk fra Atlético Madrid.

Nå melder nemlig den spanske radiostasjonen Cadena COPE at Antoine Griezmann skal ha fortalt ledelsen i Atlético Madrid at han ønsker seg bort fra klubben.

- Griezmann har videreformidlet sitt ønske til ledelsen i Atlético Madrid om at han ønsker å forlate klubben, sier journalisten Antonio Ruiz på sin Twitter-konto.

Les mer: Hevder Griezmann nærmer seg United

Ruiz er kjent for å ha god kjennskap til det som skjer i og rundt Vicente Calderón, og tirsdagens nyhet er nok en vending i den mye omtalte overgangssagaen.

Tdligere har Griezmann uttalt at sjansene for å gå til Manchester United denne sommeren er «6 av 10» hvilket fikk mange til å tro at en overgang til den røde delen av Manchester var nært forestående.

I et nytt intervju bare dager senere uttalte han på ny at han var klar for å forlate Atlético Madrid denne sommeren.

Siden har Griezmann selv tatt til sosiale medier der han har avvist alt som er av rykter, og sagt at han selv vil komme til en avgjørelse rundt sin egen fremtid.

Toutes les rumeurs sont infondées, je suis toujours Colchonero. Mon orientation sera etablie apres discussion avec mon Conseiller Sportif — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) May 26, 2017

- Alle ryktene som har kommet er grunnløse, jeg er alltid en «colchonero» (Atlético Madrid-supporter). Hva jeg velger å gjøre videre vil komme frem etter at jeg har diskutert med mine sportslige rådgivere, skrev Griezmann på sin Twitter-konto forrige uke.

Siden har det også kommet frem en video av Paul Pogba der han blir spurt om han ser frem til å spille spille med Antoine Griezmann i United neste sesong. Pogbas enkle, men kryptiske svar var «vent og se».

Pogba teases again when asked about Antoine Griezmann#MUFC pic.twitter.com/b2gAwXXug2 — Jugan (@jugan_is_red) May 29, 2017

Det kan tyde på at det i hvert fall eksisterer en interesse fra Manchester United i Antoine Griezmann. Og skal man tro de nyeste rapporterne i spansk presse kan den franske superstjernen fort være på vei vekk fra Spanias hovedstad.