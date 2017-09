Sør-Korea og Saudi-Arabia sikret VM-billetten

Sikret billetten til Russland.

Sør-Korea er klar for fotball-VM for niende gang på rad. Til sluttspillet i Russland skal også Saudi-Arabia.

Sørkoreanerne sikret seg VM-plass ved å klare 0-0 på bortebane mot Usbekistan i avslutningsrunden av den asiatiske VM-kvalifiseringen tirsdag. Usbekistan ville sikret VM-billetten med seier, men uavgjortresultatet betydde i stedet at laget måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen i gruppespillet. Den gir heller ikke omspill.

Krigsherjede Syria reddet nemlig tredjeplassen med 2-2 borte mot Iran og skal ut i det nevnte omspillet. Lenge så riktignok VM-drømmen ut til å briste, men tre minutter på overtid kom 2-2-scoringen som ga det nødvendige poenget. Omar Al Soma var målscorer.

Målforskjellen skilte til slutt Syria og Usbekistan i kampen om tredjeplassen i gruppe A i den asiatiske kvalifiseringen.

I omspillskampene som nå venter skal Syria ut mot lag nummer tre fra gruppe B. Det blir enten Australia eller Saudi-Arabia.

Vinneren av det oppgjøret møter så lag nummer fire i VM-kvalifiseringen for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia. I potten der ligger én billett til sluttspillet i Russland neste sommer.

Iran var for VM-klare som vinnere av gruppe A i asiatiske kvalifiseringen allerede før tirsdagens kamp. Sør-Korea slår altså følge til Russland som gruppetoer.

I gruppe B var Japan på forhånd VM-klare som gruppevinner, mens Saudi-Arabia kunne sikre sitt avansement med seier mot nettopp japanere. Australia var gruppetoer med grep om VM-billetten i noen timer etter sin 1-0-seier over De forente arabiske emirater tirsdag, men Saudi Arabias 1-0-seier over Japan gjorde at laget må nøye seg med omspill.

(©NTB)