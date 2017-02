Stabæk-direktøren jobber fortsatt med å selge Birger Meling

ANNONSE

Det var mange som ventet at Birger Meling kom til å forlate Stabæk i løpet av overgangsvinduet i januar. 22-åringen har blitt værende i Bærum til tross for interesse fra flere nasjoner.

Til Nettavisen bekrefter Stabæk-direktør Inge André Olsen at interessen rundt den unge venstrebacken har vært stor, og at en overgang fra Stabæk fortsatt er mulig.

- Man har vært i dialoger som har vært positive, og man har diskutert detaljer, for så å se at kabalen ikke har gått opp for de interesserte klubbene, sier Inge André Olsen til Nettavisen.

Europeisk interesse



Han forteller at det har vært interesse fra klubber i England, Tyskland og Nederland, i tillegg til fra Sverige og Norge. Han forteller at Stabæk var i diskusjon med europeiske klubber helt frem til overgangsvinduet stengte 1. februar.

- Vi har ikke akseptert noen bud på han, men vi har vært inne i diskusjoner der en klubb kan ha ønsket å kvitte seg med en venstreback og så kanskje hatt Birger høyt oppe på sin liste. I tillegg har vi avvist et par bud på han fra Europa, forteller Olsen.

Selv tar Meling situasjonen veldig med ro og sier at han forholder seg til sin kontrakt med Stabæk som utløper ved nyttårsaften 2017. Selv henviser han videre til Olsen på spørsmål om hvorfor en overgang aldri fant sted i løpet av januar.

- Du må nok spørre Inge, men jeg har egentlig bare ønsket å ta ting slik de kommer. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men det kom i hvert fall ikke noe bud som Stabæk var fornøyd med, sier Birger Meling til Nettavisen.

- Selv har jeg ikke vært i kontakt med noen klubber.

Selv om interessen skal ha vært stor for Stabæk-yndlingen har han selv vært veldig klar på at han ønsker å gå til en klubb der han kan fortsette å utvikle seg.

- Jeg ser ikke for meg selv spille back for Tony Pulis i West Bromwich og slå langt hele tiden. Jeg vil til en klubb der jeg får bruke mine ferdigheter, gå i angrep og være med fremover, sier Meling.

Rosenborg?



En av klubbene som har vært koblet til Meling har vært Rosenborg. Både VG og Adresseavisen har tidligere omtalt interessen fra trønderne som tidligere denne uken solgte høyreback Jonas Svensson til AZ Alkmaar.

- I disse prosessene er det jo slik at klubber vi snakker med ønsker konfidensialitet, så å gå inn på enkeltklubber kan vi ikke, sier Olsen på direkte spørsmål om interessen fra Rosenborg.

- Vi sier gjerne mest mulig uten å gå i brudd med andre vi må ta hensyn til, men det jeg kan si er at det har vært interesse for han fra Norge også, forteller Olsen som ikke ønsket å kommentere om hvorvidt det har blitt avvist bud fra norske klubber.

- Vi styrer jo ikke timingen som liten klubb, men det er prosesser i gang rundt han angående klubber både i Skandinavia og utenfor, forteller Olsen om den vedvarende interessen.

Likevel er han veldig klar på at Stabæk ikke kommer til å holde igjen Meling, men at de ønsker å få betalt for det arbeidet de har gjort med utviklingen av venstrebacken.

- Det handler jo selvfølgelig om å finne rett klubb for spilleren, samtidig som Stabæk skal ha betalt for jobben som ble gjort. Selger vi Birger for en stor sum penger betyr det at vi kan investere i tre-fire spillere i akademiet som kan få kontrakt, og som kan bli solgt i fremtiden, forteller Olsen.

En lignende situasjon var den Stabæk opplevde med Adama Diomandé. Salget til Hull finansierte blant annet en helt ny kunstgressbane, forteller Olsen, som understreker viktigheten av å ha spillerutvikling i bakhodet ved eventuelle overganger.

- I fotball er det jo ofte pengene som rår, understreker Olsen.

Kontraktssituasjonen



Likevel kan situasjonen begynne å haste litt for Stabæk. Meling har riktignok kontrakt ut 2017, og står fritt til å signere med klubber når det gjenstår seks måneder av kontrakten med Stabæk.

Både Meling og Olsen bekrefter at det ikke foreligger noe kontraktstilbud per nå.

- Vi har sånn halvveis diskutert ny kontrakt, men jeg har ikke fått noe konkret tilbud om å forlenge. Det forrige kontraktstilbudet kom sist sommer. Vi får se an hvorvidt jeg ønsker å forlenge nå, forteller Meling.

Han understreker at grunnen til at man ikke gikk videre med kontraktsforhandlingene sist sommer var den daværende situasjonen i Stabæk. Meling selv er åpen for en overgang, men forstår klubbens posisjon.

- Man må jo ta sjansene man får, og det er klart at Stabæk som klubb ønsker å få mest mulig penger for meg som spiller og jeg som spiller ønsker å gå til best mulig klubb for meg.

Likevel er han klar på at mulighetene for en overgang kan endre seg drastisk dersom han forlenger avtalen med bærumsklubben.

- Mulighetene er jo større om jeg har et halvår igjen av kontrakten min, kontra fire år, sier Meling.

Jobber fortsatt mot avtale



Olsen gjengir Meling om at partene har avventet situasjonen hva angår ny kontrakt. Nå virker det uansett klart at begge parter gjør seg klare for en overgang.

- Han fikk et forslag for en stund siden der vi ikke ble enige, og siden har vi jobbet med at han skal få dra videre. Vi styrer jo ikke timingen som liten klubb, men det er prosesser i gang rundt han angående både i Skandinavia og utenfor, sier Olsen.

Selv om overgangen ikke gikk i orden før januarvinduet stengte i store deler av Europa, jobbes det fortsatt med å få på plass en avtale. Olsen bekrefter at det fort kan bli et scenario der en avtale blir klargjort nå og gjennomføres til sommeren.

- Interessen vedvarer fortsatt, og selv om overgangsvinduet er stengt i store deler av Europa så er det fortsatt fullt arbeid med Birger Meling-saken fra vår side, og diskusjoner med andre klubber, sier Olsen.

Både Meling og Olsen understreker at de er fornøyde med å se at han fortsetter i Stabæk. Uansett tror Olsen at situasjonen rundt klubbens stjernespiller fort kan endre seg.

- Det er klart at ting kan skje fort, og avtaler kan gjøres slik at Birger spiller for oss på vårparten, og dermed går til sommeren. Jeg tror ikke siste ord er sagt i Birger Meling- og «overgangssagaen», hvis vi skal kalle det det, sier Olsen.

