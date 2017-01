ANNONSE

Stabæk bekreftet fredag at de har signert den belgiske midtbanespilleren Tortol Jonathan Lumanza. Den kreative midtbanemannen har landskamper for Belgias U17- og U19-landslag.

- Det er et fint steg for meg. Stabæk er en klubb med mye kjærlighet og står for en fotballfilosofi jeg liker godt, forteller Lumanza selv til Stabæks hjemmeside.

Lumanza blir dermed Stabæks fjerde signering denne vinteren. Fra før har Franck Boli, Tonny Brochmann og Sindre Mauritz-Hansen signert for bærumsklubben.

- Jonathan har vært et veldig stort talent. De siste årene har han imidlertidig hatt en litt krongelete karrierevei, sier sportsdirektør Inge André Olsen om nyervervelsen.

Lumanza har tidligere vært innom den nederlandske storklubben Standard Liege, og har erfaring fra de belgiske klubbene Sint-Truiden og Waasland-Beveren.

Selv beskriver Lumanza seg selv som en kreativ spiller med tekniske kvaliteter. Inge André Olsen kunne også varsle om at han kommer til klubben i god form før 2017-sesongen.