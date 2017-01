Stavanger tilbake på vinnersporet

ANNONSE

Stavanger vant 2-0 hjemme mot Manglerud Star i eliteserien ishockey og slo raskt tilbake etter det forsmedelige tapet mot Frisk Asker i forrige serierunde.

Dermed trygget laget sin ledelse på toppen av tabellen i eliteserien. Etter 32 spilte kamper har Oilers 74 poeng, ni flere enn Lørenskog på annenplass.

Mot MS var det målløst fram til midtperioden da hardhausen Tommy Kristiansen satte inn den forløsende 1-0-scoringen. Like etter doblet Dan Kissel til 2-0 og sørget tomålsledelse inn i den siste og avgjørende perioden.

Tapet gjør at Manglerud blir liggende nest sist i eliteserien med sine 35 poeng. Det er åtte poeng opp til Stjernen på åttendeplass.

Lørenskog slo Storhamar

Tabelltoer Lørenskog sørget for at laget ikke tapte terreng til Stavanger med 1-0-seier mot Storhamar.

Jason Krog ble matchvinner for vertene med sin scoring knappe fire minutter ut i den første perioden. Resultatet gjør at Storhamar blir liggende på femteplass med sine 48 poeng.

Storseier til Sarpsborg

Sparta Sarpsborg hadde få problemer med å feie Kongsvinger av egen is og ga seg ikke før det sto 6-1 på måltavla i Kongsvinger.

Scoringer fra Markus Gerbrandt, Kalle Ekelund og Christoffer Karlsen sørget for at det sto 3-0 til gjestene allerede etter første periode. Da Patrick Eriksson økte til 4-0 sju minutter ut i midtperioden, var kampen i realiteten over.

Sean-Michel Sunquist reduserte til 1-4 like før annen periode var omme, men scoringer fra Andreas Klavestad og Herman Kopperud sørget for 6-1-seier til gjestene.

Kongsvinger ligger sist i eliteserien med fattige fem poeng, mens Sparta Sarpsborg er på sjetteplass med 45 poeng før Frisk Askers kamp mot Vålerenga senere lørdag.

