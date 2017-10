Østberg vil avslutte med et smell

Mads Østberg kjører sitt siste VM-rally denne sesongen i Wales kommende helg. Østfoldingen nøler ikke med å legge lista høyt.

Østberg har kun kjørt utvalgte VM-runder i 2017 og har gitt beskjed om at han står over avslutningen i Australia midt i november. Dermed runder han av VM-sesongen for egen del på britisk jord.

– I Wales har jeg en reell mulighet til å kjempe om seier eller pallplass. Det er et rally jeg liker godt på klassiske grusveier i skogen, og jeg har to pallplasser her fra før, sier Østberg.

Under VM-runden i Spania tidligere denne måneden viste Østberg meget lovende takter på de innledende etappene på grus. Da førerne så fikk asfalt under bilen på de to siste dagene, ble det verre.

Kommende helgs VM-rally i Wales kjøres på grus.

Tøffe forhold

– Høsten har gitt gode svar og bekreftelser på at vi har tempoet inne. I Spania ledet jeg etter fire fartsprøver på grus første dagen. Vi hadde også en god følelse etter innhoppet i Rally Hedmarken i september, der vi kunne teste oss fram til et godt oppsett på grusveier som ikke er så ulike de vi skal kjøre på i Wales, sier Østberg.

2017-utgaven av Rally Wales er nesten identisk med fjorårets. Totalt skal østfoldingen og hans rivaler gjennom 18 krevende fartsprøver.

Værgudene bidrar gjerne til det siste. Selv om årets nest siste VM-runde regnes som et grusrally, må førerne ofte ratte seg gjennom svært gjørmete veier. Det skal passe Østberg bra.

– Jeg vil ikke gå så langt som å si at jeg helst foretrekker å kjøre under slike forhold, men Wales byr på klassiske grusveier med grøfter og trær i skogsterreng, ganske likt det vi har i Norge. Å kjøre i Wales i solskinn og på tørre veier føles egentlig helt feil, for det er tåke og regn og gjørme som er Wales og som gjør løpet så interessant og utfordrende, sier Østberg.

Axelsson får sjansen

30-åringen skilte tidligere denne sesongen lag med kartleser Ola Fløene. De siste VM-rallyene har han brukt til å finsikte hvem som skal sitte i passasjersetet i 2018.

I Spania sist hadde han selskap av Torstein Eriksen. I Wales kommende helg blir Emil Axelsson kartleser. Østberg har ennå ikke bestemt hvem som blir permanent kartleser neste sesong.

– Torstein var med i Finland og Spania og gjorde en glimrende jobb. Emil leste notene i Rally Hedmarken, men jeg ønsker å vurdere Emil under en full VM-runde og at det skal bli en rettferdig prosess mellom disse to gutta, sier Østberg.

30-åringen er nummer 15 i VM-sammendraget så langt.

Andreas Mikkelsen og Ole Christian Veiby kjører også Rally Wales.

(©NTB)

Mest sett siste uken