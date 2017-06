Stina Nilsson trapper ned på treningen etter stor belastning

ANNONSE

Den svenske langrennsstjernen Stina Nilsson må trappe ned på treningsmengden etter at kroppen ikke har respondert på ønsket vis. Det bekrefter det svenske langrennslandslaget i en pressemelding mandag.

- Stina Nilsson har under en periode kjent at kroppen hennes ikke har svart på ønsket vis. Hun har derfor gjennomgått en medisinsk utredning under ledelse av landslagslegen. Utredningen viser visse ubalanser som trolig beror en litt for hard belastning. Stina vil derfor trappe ned på noe av treningen sin fremover, skriver det svenske langrennslandslaget.

Nilsson forlot svenskenes treningsopphold på Sognefjellet 31. mai med vond forkjølelse og vond hals, og har siden gått igjennom medisinske undersøkelser.

- Vi vet vel ikke eksakt hva det er, men kroppen har ikke svart på treningen slik man har ønsket den siste tiden. Hun har gjort noen medisinske undersøkelser uten å ha tydelig funnet ut hva det er. Det har kanskje blitt litt for tøff belastning under innledningen på sesongen, sier Sverige landslagssjef, Rikard Grip, til Nettavisen.

Han forteller at til tross for at man ikke har funnet noe konkluderende svar på hva som feiler Nilsson, så utelukker man at det er snakk om overtrening.

ROLIG: Rikard Grip er ikke bekymret for Stina Nilssons form inn mot OL.

- Nei, jeg tror absolutt ikke det er snakk om overtrening. Det har kanskje vært litt at man skulle komme i gang etter en roligere periode, og kroppen ikke har hengt med. Når hun nå får en periode med kontinuerlig økning i trening, så kommer hun til å være tilbake, sier Grip.

Nilsson er svenskens store OL-håp inn mot mesterskapet i Pyeongchang til neste år. Og selv om 23-åringen ikke har fått en optimal start på årets sesong, så frykter ikke svenskene for deres OL-ess.

Uansett tror landslagssjefen at det er nettopp mesterskapet i Sør-Korea som kan ha spilt inn på Nilssons form.

- Jeg tror nok at oppstarten kan ha blitt litt tøff. Hun kom i gang bra, men det kan godt være slik at etter som det er en mesterskapssesong så har man stor motivasjon og stor drivkraft i begynnelsen, og da er det lett å gi litt for mye.

Det er uansett ikke satt noen tidsløp for når det er ventet at Nilsson er tilbake, og selv om hun trapper ned, så stopper ikke svenskens OL-håp treningen helt.

- Vi tar dette dag for dag, og hun holder en dialog med det medisinske apparatet om hvordan de skal gå videre. Stina synes det var fint å kunne gjøre en skikkelig undersøkelse, og dermed få litt tydeligere rammer for hvordan man skal gå videre, sier Grip.