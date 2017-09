Stoke og Burnley slått ut av Championship-lag i ligacupen

Den gamle stormakten sendte ut Premier League-klubben.

Stoke er slått ut av den engelske ligacupen etter at de tapte 2-0 borte mot Championship-laget Bristol City. Scoringer av Famara Diedhiou og Matt Taylor sikret avansement for laget som i skrivende stund ligger på 8. plass i Championship.

Leeds så ut til å kunne juble over videre avansement i ligacupen etter at Hadi Sacko hadde gitt bortelaget 1-0 ti minutter før slutten. Tidligere Leeds-spiss, Chris Wood, ville det annerledes da han utlignet like før full tid.

Drama



Det skulle likevel være et par akter igjen i kampen på Turf Moor. For Leeds ble idømt straffe på overtid, og spanske Pablo Hernández fant veien til nettmaskene.

Da Leeds endelig så ut til å kunne juble for avansement, så ville Robbie Brady det annerledes. Iren reddet Burnley på overtid, og sendte kampen til ekstraomganger på stillingen 2-2.

Det skulle gå hele veien til straffespark. Der ble James Tarkowski den store syndebukken for Burnley, før Stuart Dallas kunne sende inn straffen som sender Leeds videre i ligacupen.

Yorkshire-klubben ledes av danske Thomas Christiansen, og har hatt en meget god start på sesongen. Etter åtte kamper leder nemlig den gamle stormakten ligaen med 17 poeng.

King er kongen



I det rene Premier League-oppgjøret mellom Bournemouth og Brighton stod det 0-0 etter full tid. Dermed må de ut i ekstraomganger på Vitality Stadium.

I det 99. minutt skulle Joshua King vise veien for Bournemouth, og gav hjemmelaget ledelsen. Nordmannens scoring skulle vise seg å bli tungen på vektsklen for Eddie Howes menn, som vant 1-0 over Brighton.

Spurs videre



Ellers skulle det viste seg å gå nokså oppskriftsmessig for de andre Premier League-lagene.

På Wembley skulle Tottenham vente til godt ut i andre omgang, men Dele Allis scoring gjorde at Spurs kunne puste lettet ut mot Barnsley. Resultatet skulle også stå seg, og Mauricio Pochettinos menn kan se frem til neste runde.

Ting ser også bra ut for Swansea som leder 2-0 borte mot Reading etter scoringer fra Alfie Mawson og Jordan Ayew. Det skulle også vise seg å bli resultatet ved full tid.

West Ham tok en 3-0-seier hjemme mot Bolton etter de første 45, takket være scoringer fra Angelo Ogbonna, Diafra Sakho og Arthur Masuaku. Crystal Palace fikk endelig en liten opptur etter at Bakary Sako sendte Roy Hodgsons menn videre etter 1-0 hjemme mot Huddersfield.

Norwich hadde en flott dag på jobben med 3-1 borte mot Brentford, mens Middlesbrough sendte Aston Villa ut av turnering etter to scoringer fra Patrick Bamford.

Alle resultatene i ligacupen tirsdag:

Bournemouth - Brighton 1-0 (etter ekstraomganger)

Aston Villa - Middlesborugh 0-2

Brentford - Norwich 1-3

Bristol City - Stoke 2-0

Burnley - Leeds 2-2 (3-5 på straffer)

Crystal Palace - Huddersfield 1-0

Leicester - Liverpool 2-0

West Ham - Bolton 3-0

Wolverhampton - Bristol Rovers 1-0 (etter ekstraomganger)

Reading - Swansea 0-2

Tottenham - Barnsley 1-0

