Stokke-hattrick gav Kristiansund seieren over Stabæk

ANNONSE

STABÆK - KRISTIANSUND 1-4

Det ble en gledelig dag for Christian Michelsen og hans gutter som sikret seg sin første borteseier i årets Eliteserie etter å ha slått Stabæk 4-1 på Nadderud.

Jean Alassane Mendy gav bortelaget ledelsen før Alex Nimely utlignet. Tre scoringer av Benajmin Stokke skulle uansett gjøre vei i velinga for Kristiansund som kunne hjulpe for tre poeng.

Ohi Omoijuanfo, Eliteseriens toppscorer, måtte på ny gå av banen uten scoring. Det er nå hele fem kamper siden landslagsspissen har scoret. Stabæk har ikke vunnet noen av de fire siste kampene.

Det betyr at Toni Ordinas' menn detter ned til 10. plass i årets sesong, og ser blant annet Kristiansund gå over dem etter 14 serierunder av årets sesong.

- Vi er midt i stormen. Vi gratulerer Kristiansund med seieren, og vi har en viktig jobb med å komme oss tilbake oppover på tabellen og til et høyt nivå, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport.

Kristiansund tar et byks vekk fra nedrykksstriden og er nå å finne på 13. plass. Strømsgodset ligger nå på playoff før de møter Molde på hjemmebane mandag.

- Jeg er så fornøyd med gutta i dag, det er en kollektiv seier. Vi produserer sjanser og så vet vi hvor viktig det er å sette dem. Vi har hatt et par jevne kamper som har vippet i feil retning for oss, og andre kamper har endt med ett poeng. Så det er deilig at vi var effekive i dag og produserer så mye som vi gjør, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

Tidlig press - tidlig ledelse



Det var bortelaget på Nadderud som kom aller best i gang, og i det 8. minutt kunne Sverre Økland gikk Kristiansund ledelsen. Hans heading på en corner hadde god retning, men Mandé Sayouba fikk klasket ballen unna.

Syv minutter kunne Sayouba lite gjøre da Jean Alassane Mendy lurte offside-fella og spilt herlig igjennom av kantspilleren Jonas Rønningen. Alene med Stabæk-keeperen gjorde spissen ingen feil og sendte KBK i føringen.

Ohi Omoijuanfo er fortsatt Eliteseriens toppscorer, men har slitt foran mål den siste tiden. I det 23. minutt ble landslagsspissen spilt nydelig igennom av Tonny Brochmann. Hans forsøk seilet godt over Sean McDermott i Kristiansund-buret.

Toni Ordinas' menn trykket ordenltig på for en utligning midtveis i den første omgangen, og like før halvtimen spilt var det Brochmann som skulle få en ypperlig mulighet.

Etter en dårlig klarering havnet nemlig ballen hos dansken som burde ha prestert mye bedre. Hans sleivskudd fra syv meter skulle nok ha sunget i nettmaskene, men trillet utenfor KBK-målet.

Begge lag trykket på for å finne den forløsende scoringen, men både tempoet og spillet jevnet seg veldig ut mellom Stabæk og Kristiansund mot slutten av den første omgangen.

Liridon Kalludra skulle likevel vise seg frem like før pause. Etter å ha bygget opp et fint angrep langs venstre, vridde han sitt forsøk i tverleggeren fra rundt 25 meter.

Han og lagkameratene i KBK kunne uansett smile bredest da de tok med seg en 1-0-ledelse inn i pausen på Nadderud.

Stokke-show



Det smilet skulle stivne i det 55. minutt for etter et flott innlegg fra Luc Kassi var det Alex Nimely som ruvet høyest i lufta. Dermed ble kunne Ordinas og Stabæk juble over 1-1.

Det resultatet skulle stå seg i rundt syv minutter, for Kalludras raid var meget bra og pasningen til Benjamin Stokke var enda bedre. Etter å ha vendt vekk Sayouba sendte han KBK i føringen på ny.

Kalludra var toneangivende for bortelaget, og etter 65 minutter ble han nydelig spilt igjennom av Mendy. Avslutningen smalt i stolpen til Sayouba, og ut over kortlinjen.

Men Kristiansund var ikke ferdige der. De fortsatte å presse høyt og etter 68 minutter var Stokke på farten igjen da han snappet opp ballen, og enkelt kunne sette inn 3-1.

- Han ydmyker Stabæk-forsvaret, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud om den fantastisk prestasjonen til Benjamin Stokke. Og KBK-spissen var ikke ferdig der

I det 78. minutt testet Kalludra skuddfoten på ny, og nok en gang luktet Stokke muligheten og var først frempå. Et fantastisk hattrick av Kristiansund-spissen.

Vondt skulle bli verre for Stabæk. To minutter før full tid fullførte innbytter Morten Renå Olsen en kraftig takling, og ble vist ut med et direkte rødt kort. Dette var 18-åringens andre kamp i Eliteserien.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Nadderud. Kristiansund kan feire sin første borteseier denne sesongen etter tre scoringer fra suverene Benjamin Stokke.