Nicklas Bendtner får en årslønn på rundt fem millioner kroner i Rosenborg, hevder den danske avisen Ekstra Bladet.

Mandag ble det klart at den danske måltyven har signert en treårsavtale med Rosenborg. Overgangen kom som en stor overraskelse i fotballmiljøet.

Bendtner, som har en fortid i blant annet Arsenal og tyske Wolfsburg, får åpenbart redusert sin lønn ved overgangen til norsk fotball. Tirsdag hevdet Ekstra Bladet å ha kjennskap til at 29-åringen vil få en årslønn på rundt fire millioner danske kroner.

Det tilsvarer i underkant av fem millioner norske kroner.

Lønnen skal inkludere engangssummen Bendtner får for å skrive under for det norske mesterlaget.

Avtalen gjør Bendtner til den best betalte spilleren i Rosenborg.

