Storebror Henrik spår enkel reise til finalen

Hvis vi skal tro på bror Henrik vil Filip Ingebrigtsen få en fin reise til lørdagens finale på 1500 meter under semifinalen i friidretts-VM i London i kveld.

Henriks tre år yngre bror gjorde et meget kontrollert løp i forsøket torsdag kveld. 3.38,46 ga 3.-plass i det klart raskeste av tre heat.

Forsøket ga ro i hele Ingebrigtsen-leiren.

– Det er røket bort en del løse kanoner, og i det første heatet forsvant tre potensielle medaljekandidater ut. Dette blir spennende, og jeg tror han tar seg lett videre til finalen. Han må kanskje løpe litt fortere enn det han gjorde i dag. Men vi ser at han er i god form, og det skal ikke være noe problem å gå videre, sa Henrik Ingebrigtsen til NTB etter løpet.

Mens Filip naturlig nok hadde det travelt med å komme seg ut av stadion siden det var mindre enn 24 timer til han skulle stå på startstreken i kveldens semifinale, så hadde broren og pappa Gjert Ingebrigtsen god tid til å prate.

Lettet

De så begge lettet ut etter innsatsen til Filip. Det er ofte i forsøk at det kan gå galt.

Slik det gjorde for Filip Ingebrigtsen under OL i Rio sist sommer. Der løp han inne ved lista og fikk for liten plass da han skulle slite seg fri for å spurte inn mot mål.

Det endte med en kjedelig diskvalifisering, og dermed gikk semifinale og en eventuell finale fløyten den gang.

På vakt

Denne gangen var Filip Ingebrigtsen på alerten hele tiden.

– Jeg tenkte på OL-løpet hele veien, sa Filip.

– Ja. Det var det siste jeg sa før vi gikk ut av «call room». Han måtte ha klar bane til linja. Han skulle ikke gjenta det samme som i OL. Det sa jeg ikke, men det var dét det betydde, sa storebror Henrik Ingebrigtsen til NTB.

– Han og Henrik hadde en alvorsprat om taktikk, og Filip endte opp med en annen taktikk enn den de ble enige om. Jeg er veldig glad for den løsningen han endte opp med, for det gjorde veien hans veldig mye lettere, sa pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg rådgir ham ikke. Det gjør Henrik. Det koster ingenting å ligge inne i feltet slik han gjorde i dag. Jeg liker bedre den løsningen enn måten Henrik har løst sine beste mesterskap på. Selv om det ser ut som om du ligger inne, så dukker det alltid opp en åpning. Ikke hør på Henrik.

Henrik forklarte hva han ville ha gjort:

– Han la inn en litt mindre sikkerhetsmargin enn jeg ville ha gjort. Han burde hatt 20 til 30 prosents mer sikkerhetsmargin. Han hadde mer enn nok krefter til det, mente Henrik Ingebrigtsen.

(©NTB)