Strengere straffer i kampfiksingssaken

De to fotballspillerne som er kjent skyldige i kampfiksingssaken fikk strengere straffer i lagmannsretten. Begge får ett år og to måneder i fengsel.

Det ble klart etter at Borgarting lagmannsrett offentliggjorde dommen onsdag. Det er knappe to uker siden to av fem fotballspillere, og én av to bakmenn ble kjent skyldig i grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012.

De tidligere fotballspillerne Drin Shala og Alban Shipshani er dømt til ett år og to måneder i fengsel. De får i tillegg inndratt 100.000 kroner, som retten mener er deres utbytte av kampfiksingen. Shala og Shipshani ble i tingretten dømt til fengsel i åtte måneder.

Bakmannen, svenske Luptjo Korunovski, som er dømt for et lignende forhold i Sverige, fikk to år og seks måneders fengselsstraff av lagmannsretten. Han får i tillegg inndratt 340.000 kr. I tingretten fikk han ett år og seks måneders fengsel. Også her måtte han betale tilbake pengene.

Planlagte handlinger

Strafferammen er seks år for lovbruddene, men på grunn av lang saksbehandlingstid er straffene blitt redusert.

«De straffbare handlingene fremstår ikke for noen av de tre som uttrykk for en plutselig innskytelse, men derimot som en planmessig handling om var godt forberedt.», skriver retten.

«Fotballspillerne begikk et alvorlig tillitsbrudd overfor sine fotballklubber. Handlingen anses motivert av ønsket om egen personlig vinning. Korunovski utnytter dette tillitsbruddet – også han må anses motivert av profitthensyn.», skrives det videre.

Frikjent

I tingretten ble enda en fotballspiller kjent skyldig i saken. Han fikk seks måneder fengsel i tingretten, men han ble frifunnet av lagmannsretten.

- Et nær fem år langt mareritt er over for min klient. Han er nå renvasket en gang for alle, og kan endelig legge denne saken bak seg, sa hans forsvarer Ketil Magnus Berg til NTB.

De to øvrige fotballspillerne og den ene bakmannen, som skulle ha hjulpet Korunovski med å sette penger på de aktuelle kampene, ble frikjent for kampfiksing i begge rettsinstanser.

Stridens kjerne var kampene Østsiden – Follo og Frigg – Asker, som begge ble spilt 24. juni 2012. Politiet mente kampene ble fikset, og saken var oppe i tingretten for første gang i 2015. Dommen ble anket av både forsvarerne og aktoratet.

Saken har vært oppe i lagmannsretten tidligere (19. januar 2016), men da måtte saken utsettes fordi det ble avspilt et telefonopptak i retten som ikke var tillatt. Saken ble så utsatt til januar 2017 og etter nær fem uker i retten tok juryen stilling til skyldspørsmålet. Straffeutmålingen tok i underkant av to uker.

