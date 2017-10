Maks uflaks for Laurens De Plus i det italienske endagsrittet Il Lombardia da 22-åringen forsvant over autovernet i en dramatisk velt. Hjemmefavoritt Vincenzo Nibali vant til slutt rittet foran Julian Alaphilippe og Gianni Moscon. Quick-Step, laget til De Plus, bekrefter at alt gikk bra med 22-åringen.