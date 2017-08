Sundby-dom kan ødelegge Johaugs OL-drøm

Får dommen tirsdag.

Et punkt i Martin Johnsrud Sundbys dopingdom kan være ødeleggende for Therese Johaug, som trolig får sin avgjørelse fra CAS tirsdag, melder NRK.

NRK har snakket med tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt, og han tror Sundby-saken vil tale imot Johaug. Det som ikke har kommet fram er om Johaug var blitt informert om det skjebnesvangre punktet i Sundbys dom.

- Absolutt, svarer Meltvedt på spørsmål fra NRK om hvorvidt dommen mot Martin Johnsrud Sundby kan komme til å tale i Johaugs disfavør.

Sundby ble i den endelige avgjørelsen fra CAS dømt til tre måneders utestengelse for feil bruk av astmamedisin.

Klandres

«The Athlete himself appears to have relied exclusively upon his medical advisers and made no enquiry of WADA, FIS or the manufacturer before use of the nebulizer. Such enquiry was not made either by Dr. Gabrielsen, who declares that he relied only on the Mazahar study», heter det i en faksimile fra dommen.

Det talte altså i Sundbys disfavør at han utelukkende stolte på legens råd og ikke selv undersøkte ved å kontakte WADA, FIS eller produsenten. Johaug har basert sitt forsvar på at hun stolte på legen sin, akkurat slik Sundby klandres for å ha gjort.

At Sundby ble dømt til tross for at han fulgte legens råd, vil trolig vektlegges i behandlingen av Johaugs sak, mener Meltvedt.

Skjerpet krav

-Dette er med på å skjerpe kravet om aktsomhet. Det er helt naturlig at det trekkes inn i vurderingen at hun nettopp hadde opplevd at en lagkamerat ble dømt, selv om han stolte på legens råd, forklarer den tidligere CAS-dommeren til NRK.

Langrennssjef Vidar Løfshus vil ikke svare på om landslagslagsutøverne i kjølvannet av Sundbys dom faktisk ble informert om at det ikke holder å høre med legen.

- Det eneste jeg vil si, er at jeg håper at Johaug blir vurdert så uavhengig og nøytralt som mulig. Jeg ønsker ikke å bidra til spekulasjoner, sier Løfshus til NRK.

