ANNONSE

Torsdag kom meldingen om at Idrettens voldgiftsrett (CAS) har mottatt Det internasjonale skiforbundet (FIS) sin anke i saken mot Therese Johaug.

Det betyr at det norske ski-esset må til CAS i Lausanne for å fortsette saken. Der har Martin Johnsrud Sundby allerede vært da han ble dømt for feil bruk av astmamedisinen Ventoline.

– Du sitter der og føler du har begått et drap. Det er holdningen og følelsen i det rommet, sa Sundby til NRK om hva Johaug kan forvente seg i Lausanne.

LES OGSÅ: Stjerneadvokat åpner for å forsvare Johaug

Selv ble Sundby dømt for feil bruk av astmamedisin, og mistet seirene i Tour de Ski og World Cup for sesongen 2014/2015 etter sin høring. Han forteller at han nå håper at rettferdigheten seirer for Johaug.

Likevel er det en vesentlig forskjell på de to sakene. mens Johnsrud Sundby slapp unna det verste trykket fra media, så mener han at Johaug må innstille seg på en annen måte.

- Først og fremst er jeg glad for at jeg slapp det, og tok valget om å ha saken slik vi fikk det til. Therese er den tøffeste jeg kjenner, men medietrykket er umenneskelig. Når det ikke blir ferdig, blir det vanskelig, sier Sundby.

Slik som i Sundby sin sak har Skiforbundet bestemt seg for å støtte Johaug i denne saken, og har varslet at de tar de regningen i ankerunden 28-åringen nå står ovenfor.