Sunderland frustrerte Tottenham

SUNDERLAND - TOTTENHAM 0-0

David Moyes og Sunderland vil nok smile bredest etter et imponerende 0-0-resultat hjemme mot Tottenham. Bortelaget fra London var best, men de virkelige store sjansene uteble for Mauricio Pochettinos menn.

Victor Wanyama vil nok likevel føle at han burde sikret alle tre poengene med sitt hodestøt i det 64. minutt. Sunderlands struktur og tøffe forsvarsspill gjorde at både Harry Kane og Dele Alli slet med å komme til sjanser.

Dermed må Spurs belage seg på kun ett poeng fra bortelaget i Sunderland. Likevel betyr det at Pochettino og hans menn går opp på andreplass i Premier League etter Arsenals tap mot Watford.

- Jeg er skuffet. Vi var dårlige i første omgang. Vi var bedre i andre omgang, men det var ikke nok til å vinne kampen. Vi var ikke agressive nok i første omgang, og det var problemet. Vi har ikke råd til slikt, og vi må lære av dette og fikset det, sa Tottenham-trener Mauricio Pochettino til Tottenhams Twitter-konto etter kampen.

Sunderland, på sin side, tok et viktig poeng i nedrykksstriden. De ligger nå på nest sisteplass foran Hull som møter Manchester United onsdag. De har fortsatt fem poeng opp til Swansea som ligger på sikker plass.

- Spillerne burde være stolte av denne prestasjon, vi jobbet på og holdt ut. Jeg trenger å bygge en lagmoral, og jobbe opp en robusthet som gjør oss til et tøft lag å spille mot, sa David Moyes til Sunderland sin Twitter-konto etter kampen.

Røde Rodwell



Det ble ingen stor første omgang på Stadium of Light der bortelaget Tottenham virket mest angrepsvillige, mens David Moyes' menn var opptatt av den defensive stukturen.

Likevel var Sunderland giftige på kontringer anført av den gamle ringreven Jermain Defoe, og Fabio Borini som løp på enhver langball som kom i retning Tottenham-forsvaret.

I det 23. minutt fikk ikke Eric Dier skikkelig dreis på klareringen sin, og ballen landet hos Borini. Italieneren fikk gå gå fritt inn i Spurs-boksen, men skuddet var alt annet enn godt, og Michael Vorm kunne enkelt holde.

Tottenham kom ikke frem til de store sjansene, men kun minuttet senere hamret Victor Wanyama til fra distanse. Vito Mannone måtte slå ballen ut til corner, uten de største problemene.

Omgangens store hendelse forekom likevel i det 33. minutt da Jack Rodwell regelrett kvestet Mousa Dembélé bakfra. Hele Tottenham-laget skrek etter rødt kort for den tidligere Everton-mannen.

Lee Mason valgte å gi midtbanemannen det gule, men reprisene viste at det ikke hadde vært feil å vise ut Rodwell.

Den belgiske midtbanespilleren kom uskadet fra hendelsen, men kun øyeblikk senere måtte Danny Rose byttes ut etter en sammenkost på venstrekanten. Han ble erstattet av Ben Davies.

Selv om Mauricio Pochettinos menn forsøkte å skape sjanser nedover kantene var Sunderland kompromissløse i forsvarsspillet. Dermed var det ingen stor overraskelse at det stod 0-0 etter de første 45 minuttene på Stadium of Light.

Wanyama-heading



Tottenham forsatte å trykke på i starten av andreomgangen, men kom ikke stort nærmere enn Christian Eriksens ufarlige frispark etter 55 minutter.

Kyle Walker trakk omsider lengre og lengre opp i banen for å prøve å strekke Sunderland. I det 63. minutt fikk han også avløst et skudd som gikk via Javier Manquillo og ut til corner.

Kun minuttet senere burde nok Wanyama ha gitt bortelaget ledelsen da Heung-min Son fikk lagt et herlig innlegg mot kenyaneren som stod umarkert på bakerste stolpe. Headingen var dårlig og seilet over Mannones tverlegger.

Bortelaget trykket på og i det 70. minutt burde nok Dele Alli ha funnet veien til nettet da han plukket en elendig klarering fra Lamine Koné inne i Sunderland-boksen. Skuddet gikk riktignok via en Sunderland-forsvarer, men over mål.

Det ville seg rett og slett ikke for Tottenham denne tirsdagskvelden. Selv med innbyttene av Moussa Sissoko og Vincent Janssen så kom ikke Tottenham lengre enn ambisiøse langskudd over mål.

Dermed ebbet kampen ut i målløs affære. Sunderland vil nok si seg fornøyde med et viktig poeng i nedrykksstriden, mens Tottenham nok hadde trengt alle tre for å holde tritt i gullkampen.