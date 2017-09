Sunweb-jentene tok første gull i Bergen-VM

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Det nederlandske laget kunne juble.

Sunweb tråkket inn til gullmedaljen på kvinnenes lagtempo under sykkel-VMs første konkurranse i Bergen søndag.

Det nederlandske laget vant med tiden 55.41,63. Boels Dolmans-rytterne prøvde iherdig å slå tiden, men kom til kort i det som ble en tempothriller. Sunweb sikret seieren med en margin på 12,43 sekunder.

-Ingen forventet dette. Vi gikk for en plass på pallen. Vi hadde et «smooth» løp, og det gikk virkelig bra. Da vi kom i mål, tenkte jeg at det var et bra løp. Vi kunne ikke tro det at vi hadde slått dem. Det er surrealistisk, sa Ellen van Dijk, ifølge TV 2.

Van Dijk vant lagtempoen med Boels Dolman under fjorårets VM i Qatar.

- De andre gangene var vi alltid favoritten, men denne gangen var vi underdog, sa hun.

Bronsen gikk til Cervelo-laget. Norge var representert med Hitec, som endte sist med en niendeplass. Det skilte nesten fem minutter opp til vinnertiden.

Miriam Bjørnsrud, Cecilie Gotaas Johnsen og Thea Thorsen utgjorde halvparten av Hitec-laget.

- Det var hardt. Lagtempo er noe av det hardeste man kan kjøre. Man er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Det er vanskelig, sa Bjørnsrud til TV 2.

Søndagens lagtempo var 42,5 kilometer lang. Løypa er blitt beskrevet som svært krevende. Den startet på Ravnanger på Askøy og hadde målgang på Festplassen i Bergen sentrum.

Senere søndag skal også herrene i aksjon.

(©NTB)

